Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán ejecuta a dos hombres por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales de enero

Las autoridades de Irán han ejecutado en la mañana de este martes a dos hombres a los cuales la Justicia de la República Islámica ha encontrado culpables por cargos relacionados con las protestas antigubernamentales registradas entre finales de diciembre y principios de febrero.

Los condenados a la pena capital por ahorcamiento responden al nombre de Abolfazl Sepahi Bayani y Amirhosein Safari Houshiabadi, según ha informado la agencia de noticias Fars, que agrega que ambos son autores de un "atroz crimen" cometido en la ciudad de Isfahán, en el centro de Irán.