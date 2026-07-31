Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán afea a Guterres que eluda condenar a EEUU e Israel

El Ministerio de Exteriores de Irán ha afeado este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que no sea más específico en sus declaraciones, por ejemplo, eludiendo mencionar a Estados Unidos e Israel, "los dos principales culpables" de la guerra en curso, cuando aborda la situación en Oriente Próximo.

"¿Por qué no llama a las cosas por su nombre? ¿Por qué se niega a nombrar a los dos principales culpables: Estados Unidos e Israel? ¿Por qué rehúye condenar a quienes han concedido impunidad absoluta a los autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión?", se ha preguntado su portavoz, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.