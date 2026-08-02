Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán avisa que una acción hostil de EEUU recibirá una "respuesta proporcional"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos que cualquier acto hostil contra su país será respondido de "manera proporcional" y supondrá el retorno abierto a las hostilidades tras horas de relativa calma.

Araqchi ha trasladado este aviso a través de su homólogo saudí, Faisal bin Farhan, en una conversación telefónica en la que han tratado "la continuación de las conspiraciones y acciones agresivas de Estados Unidos y el régimen sionista en la región", en referencia a Israel.