Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A punto de la extinciónPastores del EspadánJoven fallecidoTrágico accidenteInvasión en CeutaAdiós placas solaresCrímenes olvidadosCantante televisivo
instagramlinkedin

Guerra en Oriente Medio

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

El presidente estadounidense había amenazado en los últimos días en retomar la guerra contra Irán, pero ha sido convencido de frenar su ataque tras varias conversaciones con líderes regionales

Un avión de combate desplazado al teatro de operaciones. Archivo.

Un avión de combate desplazado al teatro de operaciones. Archivo.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Adrià Rocha Cutiller

Adrià Rocha Cutiller

Estambul

Después de varios días de amenazar con un ataque a gran escala contra Irán y la vuelta a la guerra total contra la República Islámica, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado durante la madrugada de este lunes la cancelación de sus bombardeos ante la perspectiva de conseguir un "acuerdo rápido".

Desde febrero de este año —cuando arrancó el conflicto con el asesinato sorpresa del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí—, el multimillonario se ha acostumbrado a amenazar con ataques enormes, sobre todo contra la infraestructura civil iraní, para luego cancelarlos a última hora.

La historia, en el conflicto entre Washington, Irán e Israel, se repite cada varias semanas. "EEUU está con el objetivo en el punto de mira y listo para atacar la República Islámica en niveles nunca vistos desde la segunda guerra mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido parar los ataques en los márgenes de un acuerdo que ya ha sido conseguido", ha anunciado el multimillonario en sus redes sociales este domingo.

"Esto incluye la APERTURA total, completa e inmediata del estrecho de Ormuz, y el final de la amenaza nuclear iraní. Basándome en su petición he aceptado, para el beneficio del MUNDO y la supervivencia de la próspera Irán, de cancelar el ataque, sujeto a que completamos un ACUERDO rápido. Israel se suma a este compromiso. Ahora a trabajar", ha continuado Trump.

La guerra abierta entre Irán, Israel y EEUU empezó el 28 de febrero con el asesinato de Jameneí, y terminó el 7 de abril con la declaración de un alto el fuego que se ha mantenido a duras penas, con bombardeos, violaciones y ataques constantes que si bien han sido semanales no pueden compararse con la intensidad del conflicto abierto de semanas antes.

Noticias relacionadas

El alto el fuego dio espacio para un pre-acuerdo que, firmado a mediados de abril, tampoco sirvió de mucho: Washington y Teherán acordaron empezar negociaciones nucleares y parar por completo sus combates, tanto en el Líbano —con la invasión israelí del sur del país mediterráneo— como en Ormuz. Las escaramuzas han seguido, y las negociaciones atómicas nunca han empezado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una niña de 13 años en un trágico accidente entre una autocaravana y un camión en la AP-7 en Benicàssim
  2. Alerta de Aemet en Castellón: aviso naranja por tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento
  3. Una empresa de cerámica de Castellón cambia de propietario para consolidar 'un grupo de referencia del sector
  4. Fallece el joven de 21 años herido por una vaca en las fiestas de Tírig
  5. Granizada en Castellón: la lluvia y el pedrisco descargan con fuerza en Els Ports
  6. Tírig cancela sus fiestas patronales ante el empeoramiento del joven herido por una vaca
  7. Onda llora la muerte de Miguel Ángel Monfort, 'Churret': 'Tu recuerdo seguirá vivo en cada cima
  8. El incendio forestal en la Vall d'Uixó, en directo: confinan la Vall d'Uixó, la Vilavella y Artana por el fuego descontrolado

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Trump cancela su ataque a gran escala contra Irán en previsión de un "acuerdo rápido"

Declarado un incendio forestal en Morella: movilizados medios aéreos y terrestres

Declarado un incendio forestal en Morella: movilizados medios aéreos y terrestres

El Villarreal CF deja huella en Nairobi

El Villarreal CF deja huella en Nairobi

Así creó el incendio de la Vall d'Uixó sus propias condiciones atmosféricas e invalidó las previsiones

Así creó el incendio de la Vall d'Uixó sus propias condiciones atmosféricas e invalidó las previsiones

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Europa acelera su apuesta por la electrificación para ganar competitividad

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

El cambio invisible que sufren las plantas cuando las mueves de sitio: “Cambiar de ubicación les provoca estrés”

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno

Si ves una lagartija merodeando por tu casa, te contamos qué significa y por qué puede ser bueno
Tracking Pixel Contents