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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Al menos tres civiles muertos y dos heridos tras ataque ucraniano contra Crimea
Al menos tres civiles rusos murieron en la anexionada península de Crimea a consecuencia de ataques ucranianos durante la pasada noche y otros dos resultaron heridos, según el líder local, Serguéi Axiónov.
"El enemigo perpetró un nuevo ataque nocturno contra la república de Crimea. Lamentablemente hay víctimas: murieron tres civiles, dos personas resultaron heridas", escribió en su cuenta de Telegram, sin especificar si se trató de un ataque con drones o misiles ni ofrecer otros detalles.
Ucrania ataca centro logístico de Wildberries a 150 kilómetros de Moscú
Ucrania atacó hoy otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en la región de Moscú, ubicada a 150 kilómetros de Moscú, según informó la compañía, con lo que el número de almacenes dañados se acerca a la veintena.
"Debido al ataque contra una instalación logística de la compañía en la región de Vladímir se desató un incendio. El personal fue evacuado", señaló Wildberries en su canal de Telegram, afirmando que no se reportaron víctimas en el que es el décimo octavo ataque ucraniano a un centro logístico de la compañía.
Según la empresa, en el lugar de los hechos trabajan los bomberos y "las cadenas logísticas han sido reorganizadas, la recepción de suministros y despacho de pedidos se llevan a cabo en otras instalaciones".
Rusia denuncia un ataque ucraniano cerca de un reactor de la planta nuclear de Zaporiyia
Las autoridades rusas de la planta nuclear de Zaporiyia han denunciado que un ataque ucraniano ha estado a punto de alcanzar uno de los reactores de la planta, aunque no hay constancia de riesgo de fuga radiactiva.
En realidad, el impacto según el director general de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, ha alcanzado "la galería que conecta las seis unidades de potencia y que está diseñada para el traslado de personal", situada a pocos metros del compartimento del reactor de la Unidad 3 de la central nuclear, aunque no ocurrió explosión alguna.
Un nuevo cruce de bombardeos deja dos muertos en Ucrania y un menor fallecido en Rusia
Rusia y Ucrania han protagonizado esta tarde un nuevo cruce de bombardeos que se ha saldado por ahora con dos muertos y 21 heridos en la región ucraniana de Zaporiyia y un menor fallecido y otro herido en la región rusa de Bélgorod, según han informado sus respectivas autoridades.
En Zaporiyia, el jefe de la administración militar ucraniana de la disputada región, Ivan Fedorov, ha denunciado que Rusia ha lanzado contra el centro de la región ocho bombas guiadas en hora y media. Varios edificios han sido destruidos.
Por su parte, el gobernador en funciones de Bélgorod, Alexander Shuvaev, ha denunciado que el ataque ucraniano ha alcanzado las inmediaciones de un parque infantil en la localidad de Printsevka. Se trata, en principio, de un dron cuyo impacto ha matado a una niña de 13 años y herido a dos niñas de 7 y 9 años.
Tres muertos a causa de drones ucranianos en Udmurtia, a mil kilómetros al este de Moscú
Tres personas murieron en un ataque con drones ucranianos contra la región de Udmurtia, a un millar de kilómetros al este de Moscú, informaron este domingo las autoridades regionales. "Dos drones fueron destruidos en el espacio aéreo de Udmurtia. Según los datos operativos, lamentablemente, tres personas fallecieron", comunicó la gobernadora de Udmurtia, Olga Abrámova, en redes sociales. Según la funcionaria, dos personas más fueron hospitalizadas, una de ellas menor de edad.
El objetivo de atentado en Moscú era el comandante de Fuerzas Aeroespaciales, según medios
El objetivo del fallido atentado de anoche en Moscú, que aún así se cobró al menos tres víctimas mortales y dejó alrededor de 21 heridos, era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital rusa, según comunicaron este domingo canales de Telegram.
"La preparación marcha a tope. Alexandr cumple hoy 55 años. Lo llego a saber antes y me pongo otra cosa, pero bueno", dice una voz femenina que grabó el pomposo decorado del restaurante, ese día cerrado al público por fiesta privada, en un vídeo que difunde el portal independiente Meduza.
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Los ataques de drones ucranianos se cobraron esta madrugada dos víctimas mortales en la región de Sarátov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú, donde también se registraron incendios en una refinería y un aeródromo, junto con un almacén de Wildberries, la Amazon rusa, en la región vecina. "Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo", comunicó el gobernador de Sarátov, Román Busarguin, en redes sociales. Las autoridades regionales únicamente comunicaron daños en un apartamento residencial, pero canales de Telegram añaden que se detectaron incendios en un aeródromo y una refinería de Rosneft.
Una potente explosión deja al menos tres muertos y 15 heridos en el centro de Moscú
Al menos tres personas han muerto y otras 15 han resultado heridas como consecuencia de una potente explosión ocurrida esta tarde cerca de una cafetería del centro de Moscú, según un primer balance del Ministerio del Interior ruso.
La explosión ha ocurrido concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.
Agentes de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en Moscú están trabajando en el lugar del incidente para recabar más información, según el comunicado.
Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no tiene claro si permitirá a Ucrania fabricar misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pese a que habría dado su visto bueno a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. (Seguir leyendo)
Zelenski anuncia que Ucrania ha hundido un carguero ruso en el mar Negro
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que las fuerzas ucranianas han hundido el carguero ruso Yanina, que se encontraba en el mar Negro y han dañado tres refinerías rusas. En X, avanzó que la noche pasada se han llevado a cabo ataques "de medio alcance" contra objetivos que están relacionados con el esfuerzo bélico ruso, y que lograron impactar en objetivos en el mar Negro y en el mar de Azov. "Un carguero ruso sancionado, el Yanina, que navegaba bajo bandera rusa y con una capacidad de más de 100.000 toneladas, también fue golpeado. Gracias a la precisión de nuestras Fuerzas de Defensa, se fue al fondo (del mar)", se congratuló.
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