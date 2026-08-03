Estados Unidos
Trump, tras la crisis en Ceuta: "La inmigración ilegal está matando a Europa"
El presidente estadounidense afirma que los países europeos están dejando "entrar a gente que no va a aportar nada positivo"
EFE
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "la inmigración ilegal está matando a Europa" y que la situación de su país cuando los demócratas "tuvieron abiertas las fronteras" fue "mucho peor" que la entrada masiva de migrantes al enclave español de Ceuta.
"Hay que detener la inmigración ilegal en Europa. Conozco Europa mejor que nadie, mejor que quienes la gobiernan, y tengo excelentes relaciones allí. Hay dos cosas que están acabando con Europa. La primera es la inmigración. La segunda es la energía", declaró Trump ante los medios en el Despacho Oval. "Cuando vi lo que sucedió en España, me dije que nosotros teníamos una versión de eso, se podría decir que mucho peor. Permitimos la entrada de veinticinco millones de personas bajo el mandato de Joe Biden y los demócratas. Tuvimos fronteras abiertas, y países de todo el mundo enviaron a nuestro país a personas que ellos no querían", afirmó.
Trump se vanaglorió de que actualmente el país tiene la "mejor frontera" por la que "no ha entrado ni una sola persona" en quince meses, tras endurecer las políticas migratorias con deportaciones masivas, restricciones de visados y seguridad en frontera.
El jefe de Estado cree que "la inmigración es un problema increíble para Europa" por que está dejando "entrar a gente que, en muchos casos, no va a aportar nada positivo", una posición compartida por varios miembros de su Gabinete, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.
Asimismo, Trump acusó -sin pruebas- a "muchos de ellos (migrantes)" de cometer "más de un asesinato": "Terminaremos igual si ponen en el poder a esos lunáticos que veo postulándose para cargos públicos", advirtió.
El presidente estadounidense dijo sentir "mucha pena" por lo que está pasando Europa, tanto con la migración como con la energía. "Hay molinos de viento por todas partes. Con los molinos de viento, pierdes hasta la camisa. Cualquier país que apuesta por los molinos de viento es un perdedor. Así es, solo hay que fijarse: si tienen molinos de viento, son unos perdedores, porque con ellos se pierde dinero", aseveró.
Fuente: El Periódico
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