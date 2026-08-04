Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Atacado con un proyectil un barco de carga cerca de las costas de Omán, en el estrecho de Ormuz

Un buque de carga ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido cerca de las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz, enclave estratégico situado en el foco de las tensiones del conflicto en Oriente Próximo. Los hechos han sido registrados a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de la ciudad omaní de Jasab, y han sido comunicados por la propia tripulación de la embarcación a través del canal de radiocomunicación marítima 16 de VHF, según ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). Por el momento, ha sido abierta una investigación sobre las circunstancias que rodean los hechos. No obstante, la autoridad marítima ha instado a los buques que naveguen la zona a hacerlo con precaución comunicando cualquier actividad sospechosa.