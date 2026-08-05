Crisis migratoria
La fiscalía de Tetuán procesa a 25 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta el pasado jueves
El Gobierno de Marruecos negó el lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje"
EFE
La Fiscalía de Tetuán ha procesado a 25 personas por delitos relacionados con la organización de cruces irregulares o el transporte de pasajeros sin licencia en el marco de la entrada el pasado jueves de cientos de miles de migrantes desde Marruecos hacia la ciudad autónoma de Ceuta. Entre los cargos también se encuentran exceder el número de pasajeros permitidos; permanencia ilegal en el país tras la expiración de un visado; insultos y agresiones contra miembros de las fuerzas de seguridad; desobediencia, así como destrucción deliberada de bienes e instalaciones públicos, según recogió esta semana el portal Hespress.
El Gobierno de Marruecos negó el lunes haber actuado bajo "presiones ni chantaje" cuando el pasado jueves cruzaron decenas de miles de personas hacia Ceuta y manifestó su "decepción" ante las reacciones de algunos responsables políticos europeos, a quienes acusó de tratar de "instrumentalizar" la crisis migratoria para sus intereses electorales.
Aludiendo a los últimos acontecimientos en Ceuta, fuentes diplomáticas marroquíes negaron tajantemente a Europa Press que se haya producido una "relajación" por parte de las autoridades de las políticas migratorias, mientras que aseguraron que "quien intente atravesar" la frontera de forma irregular "sabe que será devuelto y que Marruecos aceptará su retorno", un "compromiso" que Rabat mantiene desde hace "años".
Fuente: El Periódico
- Onda reparte 1,8 millones de la Lotería Nacional: 'Es una alegría después de lo que ha sufrido el pueblo por el incendio
- Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
- La emotiva felicitación de Carlos Sobera, Sonsoles Ónega o Revilla a un pueblo de Castellón por sus 300 años de historia
- Los pueblos de Castellón donde actuará la Orquesta Panorama este año
- Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim
- Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
- Rescatan a tres personas atrapadas en una zona de difícil acceso en un monte de Castellón
- ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el Gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Castellón