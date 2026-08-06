Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cadáver en el río XúquerEl parany, cortafuegosLuto en el CD CastellónHorarios eclipseApartamentos de CastellónAccidente mortalOrquesta Panorama
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Donald Trump ha confirmado que comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo.

Imagen de archivo de un carguero iraní en el mar Arábigo. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Onda reparte 1,8 millones de la Lotería Nacional: 'Es una alegría después de lo que ha sufrido el pueblo por el incendio
  2. Encontronazo entre una guía turística y un concejal de Vox por las fiestas de la Magdalena en Castelló: multa de 150 euros
  3. La emotiva felicitación de Carlos Sobera, Sonsoles Ónega o Revilla a un pueblo de Castellón por sus 300 años de historia
  4. Los pueblos de Castellón donde actuará la Orquesta Panorama este año
  5. Un accidente complica la entrada a Castelló y Benicàssim
  6. Muere un trabajador del Arenal Sound tras sufrir 'un desmayo
  7. Rescatan a tres personas atrapadas en una zona de difícil acceso en un monte de Castellón
  8. ¿Dónde conseguir las gafas gratis de la ONCE y el Gobierno para ver el eclipse solar? Puntos de recogida en Castellón

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

Directo | La Policía identifica a 528 menores que permanecen en Ceuta

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Rossell busca gestor para abrir el bar de su pedanía y ofrece vivienda gratis

Rossell busca gestor para abrir el bar de su pedanía y ofrece vivienda gratis

Castelló prolongará el autobús público y el TRAM hasta las 2.30 horas por la lluvia de estrellas que habrá tras el eclipse

Castelló prolongará el autobús público y el TRAM hasta las 2.30 horas por la lluvia de estrellas que habrá tras el eclipse

El 'món de la festa' de Castelló 'calienta motores' para el nuevo ciclo festero. Estas son las novedades

El 'món de la festa' de Castelló 'calienta motores' para el nuevo ciclo festero. Estas son las novedades

Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Moncofa

Un cámping de cuatro estrellas busca regularizarse tras más de 30 años en funcionamiento en Moncofa

Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva

Punto final al caos de la macrorrotonda de la AP-7 en Castellón: ya hay empresa para diseñar la solución definitiva
Tracking Pixel Contents