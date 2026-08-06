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La RD Congo supera la barrera de los 1.800 muertos por ébola y se acerca a los 4.000 casos

La OMS sigue de cerca el brote de ébola en República Democrática del Congo que mantiene una letalidad del 45,3 %

Centro de tratamiento del ébola de Elykia, en Bunia.

Centro de tratamiento del ébola de Elykia, en Bunia. / JULIEN DEWARICHET/MSF

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EFE

Kinsasa

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó este jueves a 1.801 el número de muertos y a 3.973 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 4 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,3 %.

Además, 674 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 776 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 75,3 %.

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

Aunque no ha habido "una nueva extensión geográfica" de las infecciones en las últimas 24 horas previas al informe, "la epidemia se mantiene en fase de transmisión sostenida, con un nivel elevado de circulación del virus", alertó en su propio boletín en Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC.

La actual epidemia se convirtió el pasado viernes en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

La vecina Uganda, adonde también se propagó la enfermedad, declaró el país "libre de ébola" el pasado 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados como importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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