Alerta sanitaria
Un turista franco-argentino en aislamiento en España tras dar positivo en hantavirus
El viajante recorrió el país durante la segunda quincena de julio y actualmente se encuentra aislado junto a su familia tras presentar síntomas leves
Las autoridades sanitarias francesas informaron este jueves sobre la detección de un nuevo caso de hantavirus. Se trata de un turista franco-argentino que recorrió el país durante la segunda quincena de julio, y que actualmente permanece aislado junto a su familia en España, donde dio positivo por la enfermedad tras presentar síntomas leves.
El Ministerio de Sanidad de Francia precisó que la infección corresponde a la cepa andina del hantavirus, una variante cuya presencia fue confirmada este jueves 6 de agosto por el Centro Nacional de Referencia (CNR).
Según el comunicado oficial, el paciente presentó inicialmente "síntomas leves, aunque en la actualidad ya no presenta" ningúna afectación clínica. No obstante, las autoridades sanitarias tanto españolas como francesas iniciaron el protocolo correspondiente en estos casos; aislar a las personas cercanas y localizar a aquellas personas que hayan estado en contacto con los afectados.
Francia ha puesto en marcha el protocolo de rastreo epidemiológico para reconstruir el itinerario del turista durante su paso por el país para identificar lo antes posible a las personas que pudieron haber estado en contacto con la familia franco-argentina.
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