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Guerra de Ucrania

Ucrania ataca otro centro logístico del Amazon ruso, esta vez en los Urales

La compañía rusa informa que los bomberos controlaron el incendio en el centro logístico de Yekaterimburgo tras un ataque con drones, sin daños graves en la mercancía

Imagen de las consecuencias dejadas por un ataque ucraniano sobre instalaciones de Wildberries, en Leningrado.

Imagen de las consecuencias dejadas por un ataque ucraniano sobre instalaciones de Wildberries, en Leningrado. / Europa Press/Contacto/Stringer

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Efe

Moscú

Ucrania atacó este viernes otro centro logístico de Wildberries, el Amazon ruso, en Yekaterimbugo, la capital de los Urales, según anunció la compañía.

"En el centro logístico de la compañía de Yekaterimburgo, en la región de Sverdlovsk, trabajan los bomberos: se desató un incendio debido a un ataque", informó Wildberries en su canal de Telegram.

Según la empresa, ante la inminencia del ataque "se llevó a cabo una evacuación con antelación".

"Gracias a la rápida acción de los servicios de emergencia, las fuentes de fuego en la instalación logística fueron controladas", anunció Wildeberries en un mensaje posterior, al señalar que el grueso de la mercancía almacenada no resultó dañado pese al ataque.

El gobernador local, Denís Pasler, informó en Telegram que las defensas antiaéreas "aniquilaron ocho drones" durante la noche.

"Tres drones cayeron sobre el techo de un centro logístico. El personal fue evacuado, no hubo víctimas", confirmó.

El representante del presidente ruso en los Urales, Artiom Zhoga, señaló en Telegram que en total fueron evacuados 800 empleados, y calificó este ataque como un intento del "régimen criminal de Kiev de dañar nuestras regiones y sembrar el pánico".

El canal ucraniano Exilenova+ publicó fotos y vídeos del ataque, en los que se observan columnas de humo sobre la instalación, pero no tan densas como en otras ocasiones.

Noticias relacionadas

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, durante la pasada noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 203 drones ucranianos de ala fija" sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro.

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