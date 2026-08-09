Más de 1.900 muertos en la RD del Congo por el ébola desde mayo

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha elevado este domingo a 1.916 el número de muertos y a 4.209 los casos confirmados de ébola por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo.

Según el último boletín publicado por el Ministerio de Comunicación congoleño, con datos recopilados hasta el 7 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 45,5 %.

Además, 595 pacientes se encuentran en "aislamiento u hospitalizados" y 828 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 83,4 %.

Cinco provincias

Hasta el momento, cinco provincias congoleñas se han visto afectadas por el brote de ébola: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Kivu del Sur y Haut-Uélé (este), así como Tshopo (centro-norte).

“La epidemia sigue concentrada en 53 zonas de salud en cinco provincias, con Ituri como principal epicentro (86,5 % de los casos acumulados)”, ha señalado el Ministerio.

La actual epidemia se convirtió el viernes pasado en el segundo brote con más contagios registrados de la historia y el mayor en cuanto a infecciones en la RDC, tras superar al que también ocurrió en el este congoleño entre 2018 y 2020, que causó 2.299 muertes y 3.481 casos.

Contagios más rápidos

Se trata de la decimoséptima epidemia que afecta a la RDC y es la que tiene un crecimiento más rápido de contagios en comparación con cualquier otro brote desde su declaración, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, aún está lejos de la peor epidemia de ébola de la historia, que tuvo lugar en África Occidental entre 2014 y 2016 y que causó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios.

Tras ser declarada el pasado 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Sudán del Sur y Uganda, la epidemia se ha extendido por otras cuatro provincias. Uganda se declaró "libre de ébola" el 28 de julio, después de 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

La cepa Bundibugyo

La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

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El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

Fuente: El Periódico