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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Fuente: El Periódico
Irán traslada a EEUU su lista de condiciones para reabrir Ormuz
Irán mantiene el pulso a Estados Unidos y ha planteado su lista de condiciones para reabrir el Estrecho de Ormuz, unas condiciones que no distan un ápice de lo reclamado por Teherán durante semanas, lo que disipa las esperanzas de que se reanude en el corto plazo la navegación por ese paso estratégico para el transporte mundial de petróleo y gas. (Seguir leyendo)
Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos este sábado en Cisjordania
Más de una veintena de palestinos han resultado heridos por disparos, golpes o intoxicación de gases lacrimógenos en una nueva ola de asaltos protagonizada este sábado por colonos y militares israelíes en varias poblaciones de Cisjordania, escenario desde hace semanas de una nueva aceleración de estas incursiones.
El incidente más grave ha ocurrido en el sur de Hebrón, concretamente en la zona de Wad al Rajim, donde once palestinos han resultado heridos, uno de ellos por munición real, durante un asalto de colonos, según han informado organizaciones locales a la agencia oficial de noticias palestina Wafa y a la agencia palestina Safa.
Otros 15 palestinos han necesitado atención médica en la localidad de Tubas por inhalar gases lacrimógenos disparados por el Ejército israelí, según ha denunciado la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina.
Irán celebra que el Acuerdo de La Meca es un buen indicio para la región pero le falta una "hoja de ruta"
Irán ha celebrado este sábado, no sin algo de recelo, el acuerdo defensivo alcanzado entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí en La Meca como un ejemplo a seguir al tratarse de un pacto exclusivo en países de la región, pero sigue faltando una "hoja de ruta" para concretar sus objetivos y, ha avisado, "los fallos de cálculo" se pagan caro.
En un mensaje particularmente dirigido a Arabia Saudí y a Estados Unidos, el destacado portavoz iraní Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento iraní, ha celebrado que el acuerdo es prueba de que "los estados árabes finalmente comprenden que la seguridad no se puede importar, sino que debe construirse dentro de la región", ha indicado.
Irán presenta una lista de exigencias que EE.UU. debe cumplir para la reapertura de Ormuz
Irán presentó este sábado una lista de exigencias que, según afirmó, Estados Unidos debe cumplir antes de que Teherán proceda a reabrir el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz, entre ellas el fin del bloqueo naval, el levantamiento de las sanciones y el pago de reparaciones de guerra.
“Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no será abierto”, afirmó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Mohamad Baqer Zolgadr, en un comunicado recogido por la agencia estatal IRNA.
Zolgadr detalló seis condiciones que, según Teherán, constituirían esa “corrección de comportamiento” por parte de Washington. Entre ellas mencionó el levantamiento del bloqueo naval contra Irán, el fin de las sanciones, la liberación de los activos iraníes bloqueados y la compensación por los daños provocados por lo que calificó como “dos guerras impuestas”, una exigencia que también figuraba en el memorando de entendimiento firmado entre las partes a mediados de junio.
Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones
La Guardia Revolucionaria iraní ha reiterado este sábado que la reapertura del estrecho de Ormuz para por que el Gobierno de Estados Unidos acepte sus condiciones y no por las negociaciones que Irán viene manteniendo con Omán.
"Cuando la parte estadounidense acepte las condiciones de la República Islámica de Irán y abandone su enfoque intervencionista, sin duda se darán las condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz", ha zanjado el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Hosein Mohabi, de acuerdo con la agencia de noticias Tasnim.
Emiratos Árabes acusa a Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en Ormuz
El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha acusado este sábado a Irán de atacar con un misil un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, en un incidente que no ha provocado víctimas.
"Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque iraní con misil contra un buque cisterna de ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, el cual no ha causado heridos", ha dicho el departamento en un comunicado, en el que ha afirmado que la acción constituye "una flagrante violación" del derecho internacional.
El Gobierno de Israel rechaza una tregua de 14 días en Gaza pese a la presión de EEUU
La cadena pública israelí de televisión, Kan, informó la noche del viernes de la oposición de los ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu a implementar un alto el fuego de dos semanas en la Franja de Gaza pese a la presión de Estados Unidos de detener los ataques para poner en marcha el plan de desarme de Hamás.
"Estados Unidos está presionando a Israel para que inicie un alto el fuego de dos semanas en Gaza", informó Kan en su informativo de la noche del viernes, añadiendo que los ministros "se opusieron y alegaron que había margen para seguir empleando la fuerza" durante la reunión del Gabinete de Seguridad del jueves.
Fuerzas gubernamentales del Yemen lanzan una ofensiva contra los hutíes
Las fuerzas del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen anunciaron este sábado ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes en diferentes frentes del país, en respuesta a la ofensiva de los insurgentes en las provincias de Marib y Hadramut, que provocaron la muerte de decenas de soldados y civiles.
"Las Fuerzas Armadas Yemeníes han llevado a cabo una operación militar contra las fuerzas, capacidades y elementos terroristas de la milicia hutí en varios frentes", declaró el portavoz castrense, coronel Majed al Nuzaili, en un comunicado televisado.
Una petrolera emiratí denuncia que 15 de sus buques han sido atacados en Ormuz
La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC), la principal energética estatal de Emiratos Árabes Unidos (EAU), denunció este viernes que 15 de sus buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero. "Desde el inicio del conflicto, 15 buques han sido atacados con misiles y drones mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, incluyendo tres esta semana", indicó la compañía en un comunicado, en el que denunció que estas acciones provocaron la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.
Irán avisa a Arabia Saudí que su nuevo acuerdo con Turquía y Pakistán no va a garantizar su seguridad
El acuerdo que ha firmado este viernes Arabia Saudí con Turquía y Pakistán no va a garantizar en modo alguno la seguridad del reino árabe, ha avisado uno de los más destacados portavoces iraníes en política exterior, el diputado y portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, quien ha recomendado en su lugar a Riad que se aleje de Estados Unidos y aborde una reforma política de calado.
"Los saudíes deben saber que un acuerdo en papel con Turquía y Pakistán no les traerá seguridad, del mismo modo que años de lactancia unilateral de los estadounidenses no les trajo seguridad", ha manifestado en sus redes sociales.
"Reformen sus políticas para que no tengan que depender de la seguridad de otros", ha avisado Rezaei sobre el acuerdo tripartito alcanzado en La Meca.
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