Ascienden a 6.301 los muertos por el doble terremoto del 24 de junio en Venezuela

El número de fallecidos en Venezuela por el doble terremoto del pasado 24 de junio alcanzó los 6.301, tras sumar otros 176 muertos con respecto al balance anterior, según cifras publicadas este lunes por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

El también hermano de la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, indicó que 73.356 personas han sido atendidas en hospitales.

Igualmente, dijo que el Gobierno ha entregado 287 viviendas tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que afectó la zona norte del país suramericano, especialmente el estado La Guaira.

Además, señaló que 53.314 viviendas han sido evaluadas por las autoridades, de las cuales 31.336 fueron catalogadas como habitables; 12.411 con restricciones y 9.567 en "alto riesgo".

Rodríguez añadió que 483.525,41 toneladas de escombros han sido recogidos.

Este lunes, el Colegio de Ingenieros de Venezuela pidió actualizar las normas sismorresistentes de las edificaciones y la planificación urbana del país.

A través de una nota de prensa, el presidente del colegio, Enzo Betancourt, propuso la creación de una Comisión Nacional Sismorresistente que se encargue de evaluar y emitir "informes públicos sobre las causas de los colapsos; formular recomendaciones para actualizar y fortalecer la normativa sismorresistente nacional".

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

Betancourt destacó además que dicha comisión servirá de "insumo para políticas públicas en materia de reducción de riesgos de desastres, planificación territorial, reconstrucción resiliente, y revisar leyes de ordenamiento urbano y normativas de diseño, construcción, inspección y supervisión de edificación e infraestructura".

La última actualización de las normas sismorresistentes se hizo en 2019, según la propia agremiación.

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El Banco Mundial estima en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio y advirtió recientemente que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país petrolero durante la próxima década.