Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resumen tercer día incendioMás 900 evacuados CatíHallan cadáver CastellónMultas DGTCrímenes olvidadosTiempo lunes CastellónAeropuerto Castellón acuerdo
instagramlinkedin

El reto de la inmigración

Una patera con 230 personas cruza el canal de la Mancha, la cifra más alta en un solo viaje

A pesar de la abultada cifra, el acceso a través de esta vía durante el 2025 ha disminuido un 43% con respecto al año anterior

Balsas neumáticas utilizadas por los inmigrantes para llegar al Reino Unido, en el puerto de Dover.

Balsas neumáticas utilizadas por los inmigrantes para llegar al Reino Unido, en el puerto de Dover.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres

Una pequeña embarcación con 230 personas a bordo llegó este lunes al Reino Unido tras cruzar el canal de la Mancha desde Francia, la cifra más alta jamás registrada en un solo viaje, según informó el Ministerio de Interior. Esta cantidad supera al récord anterior establecido en julio, cuando 165 personas realizaron la travesía en una sola embarcación.

Un portavoz del Ministerio del Interior dijo que este caso demuestra las "tácticas temerarias y peligrosas empleadas por bandas criminales, que siguen poniendo vidas en peligro al hacinar a un número cada vez mayor de personas en embarcaciones no aptas para la navegación".

No obstante, el número de llegadas a través de las aguas del Canal en 2026 ha disminuido en comparación con el año anterior, ya que 14.819 personas cruzaron ilegalmente, un 43 % menos que en 2025 y un 16 % más bajo que en 2024.

En respuesta a este último caso, el líder del partido populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, escribió en X que se trata de una "cifra récord en una sola embarcación" y que es "una prueba más de que esta invasión ilegal constituye una emergencia de seguridad nacional".

Noticias relacionadas

Farage, cuya formación consiguió importantes avances en los comicios locales y regionales británicos del pasado mayo, centra siempre su discurso en torno a la migración, el tema que está dominando el debate político en el Reino Unido como en el resto de Europa.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  2. Asesina a puñaladas a su mujer por no hacerle la cena en un pueblo de Castellón
  3. Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
  4. Hallan el cadáver de un hombre en el estanque del Parque Ribalta de Castelló
  5. Proyectan un resort exclusivo en el Baix Maestrat: hotel, 300 viviendas, centro de bienestar y viñedos
  6. Vinaròs vive un espectacular reventón cálido y seco con una subida de más de 10ºC en menos de una hora
  7. Adam Cardosa, músculo y mucho esfuerzo para llegar a la élite del culturismo: 'Si salgo fuera de casa debo llevarme mi comida detrás
  8. Dos heridos en un accidente en la AP-7 tras chocar un coche contra la mediana en Castellón

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El ultra Farage promete expulsar a los criminales extranjeros a cárceles de terceros países para aliviar la saturación

El tiempo | Previsión para el martes y el día del eclipse en Castellón

Vídeo: El astrónomo Enrique Aparicio explica las medidas para observar el eclipse con seguridad

Rohit Lakhwani, zoólogo: “Los mosquitos ya muestran las primeras señales de resistencia a los insecticidas”

Rohit Lakhwani, zoólogo: “Los mosquitos ya muestran las primeras señales de resistencia a los insecticidas”

La Vuelta, en vilo por los incendios de Castellón: «En principio, se mantienen los recorridos»

La Vuelta, en vilo por los incendios de Castellón: «En principio, se mantienen los recorridos»

Vídeo: el astrónomo Enrique Aparicio explica los fenómenos que se podrán observar durante el eclipse en Castellón

Almassora activa medidas preventivas ante los avisos de altas temperaturas, lluvias y tormentas

Almassora activa medidas preventivas ante los avisos de altas temperaturas, lluvias y tormentas
Tracking Pixel Contents