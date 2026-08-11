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La Comisión Europea pone el satélite Copernicus a disposición de Colombia y moviliza 100.000 euros en asistencia

Bruselas está canalizando la ayuda a través de la Cruz Roja alemana, que se encuentra en el terreno

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia).

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). / ERNESTO GUZMAN JR / EFE

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Beatriz Ríos

Bruselas

La Comisión Europea ha puesto el satélite Copernicus a disposición de las autoridades colombianas y ha movilizado inicialmente 100.000 euros en respuesta a la activación por parte de Colombia el mecanismo de protección civil europeo, tras el terremoto de 7,4 grados que ha sacudido el oeste del país.

"La UE ha movilizado a Copernicus, nuestro servicio satelital, para apoyar las operaciones de rescate y socorro", ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una publicación en redes sociales. Kallas ha hablado con el recién nombrado ministro de Exteriores, Omar Bula, para transmitirle sus condolencias por las víctimas y ofrecer el apoyo comunitario. 

"Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, incluso a través de la Cruz Roja", ha dicho la alta representante para la política exterior de la Unión Europea. La portavoz de la Comisión, Eva Hrncirova, ha explicado que el Ejecutivo ha movilizado inicialmente 100.000 euros a través de la Cruz Roja alemana, que se encuentra en el terreno. 

Además de ofrecer ayuda a Colombia, Kallas ha anunciado que también han activado el mecanismo de asistencia consular de crisis de la UE. Esto permite dar asistencia a cualquier ciudadano comunitario que la necesite. 

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Mensajes de apoyo

Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como la de la Eurocámara, Roberta Metsola, han publicado mensajes de apoyo en sus redes sociales. "Europa se solidariza con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto en la región del Chocó", ha dicho Von der Leyen, que ha insistido en que el bloque está listo para enviar más ayuda. 

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