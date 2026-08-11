Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en TírigAlerta por fuertes lluviasDirecto: Eclipse en CastellónHallan cadáver CastellónTerremoto en ColombiaTop-10 miradores para el eclipseMultas DGT
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Bachar al Asad, en una imagen de archivo.

Bachar al Asad, en una imagen de archivo. / EP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Damasco

Un tribunal penal sirio condenó en rebeldía este martes al exdictador sirio Bachar al Asad, derrocado en diciembre de 2024, a la pena de muerte, en la primera sentencia pública contra el líder político que gobernó Siria con mano de hierro durante más de dos décadas.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre en el estanque del Parque Ribalta de Castelló
  2. Alerta por fuertes lluvias en Castelló: hasta 40 l/m2 en una hora, activan el Plan Territorial de Emergencias y paralizan el montaje de escenarios para el eclipse
  3. El top 10 de los miradores no oficiales para ver el eclipse en Castellón
  4. Ni te imaginas quiénes vienen a Castelló en noviembre: dos bombazos musicales que van a agotar entradas
  5. Sigue en directo la complicada jornada para los servicios de emergencia: cuatro incendios ligados a las tormentas, masías evacuadas y un municipio confinado
  6. Alerta naranja en Castellón: fuertes tormentas, granizo y lluvias intensas este lunes
  7. Fiebre por el sushi en Castellón: un nuevo 'buffet' fija su fecha de apertura
  8. Adam Cardosa, músculo y mucho esfuerzo para llegar a la élite del culturismo: 'Si salgo fuera de casa debo llevarme mi comida detrás

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Turquía aprueba una ley de amnistía histórica para el PKK, en el primer paso legal en el proceso de paz con la guerrilla

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Guía de inicio de EA Sports FC 27 (4): todos los cambios en la jugabilidad

Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de colombianos de Castellón afectados por el devastador terremoto en Colombia

Queremos darte voz: Mediterráneo busca testimonios de colombianos de Castellón afectados por el devastador terremoto en Colombia

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Regresan a sus casas los vecinos de los municipios de Segovia que habían sido desalojados por el incendio

Las cenizas de Pompeya revelan a qué olía la ciudad antes de la erupción del Vesubio hace 2.000 años

Las cenizas de Pompeya revelan a qué olía la ciudad antes de la erupción del Vesubio hace 2.000 años

La Guardia Civil de Castellón establecerá un dispositivo especial de seguridad por el eclipse solar: todos los detalles

La Guardia Civil de Castellón establecerá un dispositivo especial de seguridad por el eclipse solar: todos los detalles

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'

Muere Jon Cypher, actor de 'Canción triste de Hill Street' o 'Master of the Universe'
Tracking Pixel Contents