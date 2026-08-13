Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania pide a la OTAN equipos de desminado y protección ante la contaminación por explosivos

Ucrania ha solicitado ayuda internacional a través de la OTAN para reforzar sus capacidades de desminado humanitario y retirada de explosivos ante la contaminación provocada por la invasión rusa, incluida la entrega de trajes antibombas, sistemas robóticos, detectores de metales y equipos de protección para los especialistas que trabajan sobre el terreno.

La petición, presentada por el Servicio Estatal de Emergencias del país, ha sido trasladada por el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Desastres de la OTAN a los aliados y socios para que aquellos que puedan proporcionar parte o la totalidad del material solicitado comuniquen sus ofertas a Kiev.

Las autoridades ucranianas advierten de que la invasión rusa ha dejado el territorio "significativamente contaminado con artefactos explosivos", lo que supone una "grave amenaza" para la población civil y las infraestructuras críticas y obliga a reforzar las operaciones para localizar y neutralizar este tipo de material.