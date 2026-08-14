El ébola se extiende a una sexta provincia en la RD del Congo, según la Unión Africana

La agencia de salud de la Unión Africana (UA) informó este jueves de que la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) se ha expandido a una sexta provincia, tras registrarse una muerte en la provincia de Bajo Uele (norte), que no estaba afectada hasta ahora. "Si bien solo había cinco provincias afectadas, ahora tenemos una sexta que es Bajo Uele. Alguien que salió de la zona de contención y se trasladó a Buta -capital provincial- donde falleció", informó el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, durante su rueda de prensa virtual semanal.

"Desde el 15 de mayo, cuando se declaró el brote, hasta la fecha, el virus ha pasado de tres a 54 zonas de salud en la actualidad. Estamos hablando de seis provincias cuando antes teníamos solo una", añadió Kaseya.

La provincia de Bajo Uele tiene el límite fronterizo más extenso con la República Centroafricana (RCA), mientras que Alto Huele, donde ya hay transmisión del virus limita con Sudán del Sur en el extremo noreste del territorio.

De acuerdo con los CDC de África, el brote en el este de la RDC se está propagando a gran velocidad porque más del 63 % de las muertes se producen dentro de las propias comunidades en las que la barrera para entierros seguros desaparece.

El Gobierno de la RDC aumentó este jueves a 2.128 el número de muertos y a 4.566 los casos confirmados de ébola, donde hasta hoy la transmisión continúa activa en cinco provincias congoleñas: Ituri (epicentro del brote), Kivu del Norte, Alto Uélé (este) y Tshopo (centro-norte), mientras que en Kivu del Sur han transcurrido 76 días sin un nuevo caso confirmado.

Según reveló la Organización Mundial de la Salud (OMS) el lunes, el virus comenzó a circular en el este congoleño en febrero, aunque una investigación publicada en la revista 'Science' a finales de julio sugirió que las primeras infecciones habrían sucedido incluso antes, al menos en enero.

El segundo brote de la historia con más contagios

La actual epidemia es ya el segundo brote con más contagios de la historia y el mayor registrado en la RDC, tras superar al de 2018-2020, que dejó 3.481 casos y 2.299 muertos. Además, se encamina a sobrepasar al más mortífero de todos los tiempos, que estalló hace más de una década y se cobró la vida de más de 11.000 personas.

Tras declararse la epidemia en Ituri, el virus se propagó a la vecina Uganda, país que se declaró "libre de ébola" el 28 de julio luego de registrar 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos considerados importados de la RDC, entre los que hubo dos fallecimientos.

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La epidemia se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30% y el 50% y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS.

Fuente: El Periódico