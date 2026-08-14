Quinto aniversario del regreso talibán
Tras la fiebre del opio llega la del oro: Afganistán se lanza a la minería del metal precioso
Desde que regresaron al poder en agosto de 2021, hace cinco años, los talibanes han prohibido el cultivo del estupefaciente y se han visto forzados a encontrar otras vías de financiación para un país que vive prácticamente al margen de los mercados internacionales
Hace cinco años, en lo que parece otro mundo, Afganistán era el centro del mundo de la heroína. El 80% de la producción mundial de este estupefaciente se realizaba en el pobre y constantemente en guerra país centroasiático.
Pero el 15 de agosto de 2021, tras más de 20 años de conflicto, EEUU se retiró del país por sorpresa. El Gobierno de Kabul cayó, y a la capital llegaron los insurrectos, los talibanes, cuyo primer Gobierno, entre 1995 y 2001, fue derrocado tras el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York.
Una de las primeras medidas que tomó el grupo fue prohibir el cultivo de opio. Sin excepciones ni alternativas. Desde entonces, según la ONU, el país ha visto reducido el 95% del cultivo de esta planta: de 232.000 hectáreas en 2021 a apenas 10.000 en la actualidad, escondidas e ilegales. Esto tan solo ha hecho que agravar la crisis humanitaria y económica que vive el país, sobre todo desde la victoria talibán.
Pero los nuevos amos de Kabul se han lanzado a una alternativa: la fiebre del oro se ha apoderado del país centroasiático. Desde 2022, el sector minero —Afganistán tiene una enorme bolsa de recursos subterráneos— "ha registrado un crecimiento anual del 25% al 30%", según un informe del Banco Mundial publicado esta misma primavera.
Los talibanes han entregado cientos de contratos a empresas de minería, aunque obligan a estas compañías a pagar tasas fijas, contratar mineros afganos y entregar entre el 30% y el 40% del oro extraído al Gobierno de Kabul.
Según la nueva legislación al respecto, las empresas que reciben los contratos de minería deben ser afganas por obligación. Pero estas firmas se juntan con compañías, inversores y capital de países vecinos: sobre todo China, Azerbaiyán y Uzbekistán.
Industria en alza
Hasta la fecha, la minería de este metal precioso —increíblemente destructiva para el medio ambiente a causa del uso de químicos en las aguas para separar el oro de otros materiales— tan solo ha empezado a desarrollarse en el norte afgano. Pero las autoridades talibanes, lanzadas por completo al petróleo dorado, esperan abrir más minas en el futuro.
"Este trabajo es mejor que cualquier otra cosa. En Kabul no hay trabajo ni nada que hacer", explicaba a la agencia de noticias AFP un joven minero, Mohammad Agha Jwaya Jail, cuyo salario es cercano a los 130 euros al mes, el doble del salario mínimo afgano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos
- Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una 'negligencia grave
- De abuelos a nietos: Los primeros apartamentos de Benicàssim celebran 60 años por todo lo alto
- Directo eclipse solar en Castellón: última hora, restricciones, lugares para verlo y todas las novedades
- Guía definitiva para disfrutar del eclipse histórico en Castellón: cómo elegir sitio, qué tiempo hará, el horario, movilidad...
- Un incendio en un parking próximo a la zona de observación del eclipse en Peñíscola provoca heridos y quema 34 coches
- Impiden el acceso a personas que tratan de pasar a parques naturales de Castellón para ver el eclipse: también hay movimiento en la Magdalena
- Fotogalería I Los apartamentos la Panderola de Benicàssim cumplen 60 años