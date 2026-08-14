Presos por motivos políticos
Venezuela anuncia la excarcelación de 131 presos dos días después de terminar el diálogo entre el chavismo y la oposición
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Caracas
El Gobierno de Venezuela anunció este viernes 131 excarcelaciones, luego de que varias organizaciones no gubernamentales informaran de la salida de las cárceles de decenas de presos políticos, un hecho que se da dos días después de que culminara el primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.
Fuente: El Periódico
- Fallecen dos personas en una colisión frontal entre un coche y un camión en Castellón
- Una persona que había ido a ver el eclipse a una senda forestal de Llucena sufre un accidente y tiene que ser rescatada por los bomberos
- Muere una turista castellonense de 31 años en un trágico accidente de lancha en Colombia por una 'negligencia grave
- Una conocida franquicia de gimnasios abre en Castelló
- Duncan Dhu, plato fuerte de las fiestas de este pueblo de Castellón
- El grupo de cuatro jóvenes castellonenses que está rompiendo todos los tópicos sobre la música clásica
- Un incendio en un parking próximo a la zona de observación del eclipse en Peñíscola provoca heridos y quema 34 coches
- Una empresa cerámica de Castellón se subasta por lotes: estos son los plazos previstos