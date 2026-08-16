Latinoamérica
El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto
La Asamblea Nacional ecuatoriana también ha transmitido sus condolencias al presidente y a la primera dama tras conocerse la noticia
EP
La ministra de Gobierno de Ecuador, Nataly Morillo, ha informado este domingo que el presidente Daniel Noboa y su mujer, la primera dama Lavinia Valbonesi, han perdido al hijo que esperaban tras ser sometida ella a una intervención de emergencia por complicaciones en el embarazo.
"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi. La primera dama, Lavinia Valbonesi, fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo. Lamentablemente, Stefano falleció", ha declarado Morillo en una publicación en sus redes sociales.
Asimismo, la ministra ha querido acompañar en el pésame a la familia del presidente y ha pedido a la comunidad "respeto, solidaridad y afecto" en un momento, ha añadido, de "profundo dolor". "Durante tres días, la bandera del Palacio de Carondelet permanecerá a media asta", ha concluido.
La Asamblea Nacional ecuatoriana también ha transmitido sus condolencias al presidente y a la primera dama tras conocerse la noticia. En sus redes sociales, la cámara legislativa ha manifestado su solidaridad y ha expresado sus deseos de fortaleza ante el momento que atraviesa.
"La Función Legislativa, en representación de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos, se solidariza con la familia presidencial en este momento de profundo dolor y acompaña su duelo con respeto y consideración".
- Festivo del 15 de agosto en Castellón: ¿Qué supermercados y centros comerciales abren y en qué horarios?
- AEMET activa el aviso naranja por lluvias y tormentas en Castellón
- Trasiego de comercios en una céntrica calle de Castelló: y no es ni Enmedio, ni Alloza ni Mayor
- Aviso naranja en Castellón este sábado por lluvias y tormentas
- El próximo eclipse solar ya tiene fecha: cuándo será y cómo se verá desde Castellón
- El nuevo hotel de lujo de Heliópolis de Benicàssim retomará las obras en septiembre tras adaptar el proyecto
- La excursión de lancha en la que murió la joven de Castelló salió 'con bandera roja' en el mar y había 'más personas que chalecos salvavidas
- La respuesta del Ayuntamiento de Castelló ante la llamativa petición de vecinos de la ronda Vinatea