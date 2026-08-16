Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 294 la cifra de fallecidos y hay 320 desaparecidos por el seísmo

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 294 personas fallecidas en el país, 3.975 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Ceuta activa un frente vecinal para recuperar la normalidad El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha acordado este sábado con representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos y de una quincena de entidades vecinales la creación de un grupo de trabajo permanente para seguir de cerca la situación de las barriadas tras la crisis fronteriza del pasado 30 de julio. Durante una reunión de trabajo en la que también han participado el vicepresidente primero, Alejandro Ramírez, y los consejeros Alberto Gaitán, Nabila Benzina y Nicola Cecchi, además de la viceconsejera Mina Mohamed, Vivas ha trasladado a los representantes vecinales la necesidad de afrontar la situación con "unidad, firmeza y templanza", sin perder la compostura y desde la serenidad y la responsabilidad.

Muere una mujer que había sido rescatada Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras permanecer unas 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de Pereira por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, falleció este sábado después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos. La mujer, de 32 años, fue localizada la noche del martes 11 de agosto y los equipos de emergencia trabajaron durante unas diez horas para abrirse paso hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por la parte inferior de un edificio colapsado con el fin de sacarla con vida.

De la Espriella agradece a Netanyahu el envío de rescatistas El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este sábado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el envío de ayuda humanitaria y rescatistas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes el centro y el suroeste del país. "Le agradecí (a Netanyahu) profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles", señaló De la Espriella, que aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que se lo expresó durante una llamada telefónica que calificó como "muy cálida y enriquecedora".

Paraguay envía 50 toneladas de ayuda humanitaria El Gobierno de Paraguay anunció este sábado el envío de 50 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para ayudar a paliar la emergencia abierta por el terremoto de magnitud 7,4 del pasado lunes, que hasta el momento ha dejado 294 muertos y unas 115.461 personas damnificadas. El presidente paraguayo, Santiago Peña, hizo el anuncio tras hacer la revisión del material en uno de los hangares del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de la ciudad de Luque, que sirve a la capital Asunción.

Una cadena de solidaridad recorre Colombia En Colombia hay una frase que resume una forma de entender la solidaridad: "donde comen dos, comen tres", una idea que estos días se ha convertido en una cadena de ayuda en la que restaurantes, gimnasios, universidades, empresarios y vecinos anónimos han convertido sus espacios en centros de acopio para las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió el país el lunes. La imagen recuerda a la película de Disney 'Encanto', donde todo un pueblo se une para reconstruir una casa destruida, pero esta vez la solidaridad es real y decenas de miles de colombianos han salido a las calles para juntar ayuda destinada a las zonas más afectadas.

Balance de víctimas El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 294, seis más que en el último balance del viernes, mientras que el de desaparecidos volvió a subir hasta 320, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este sábado. La entidad también elevó a 3.935 los heridos y cifró en 353 las personas rescatadas, mientras que el número de familias afectadas se situó en 54.008, correspondientes a 115.461 personas en 448 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

La otra cara del terremoto en Colombia: una comunidad aislada espera la llegada del Estado Seis días después del terremoto de magnitud 7,4, La Encharca, una remota comunidad ubicada a orillas del río Suruco, en el municipio chocoano de Medio San Juan, muestra otra cara de la emergencia en Colombia: la de quienes viven lejos de los centros urbanos y afrontan las consecuencias del sismo sin servicios básicos y bajo la presión de grupos armados ilegales. "Quedamos en una situación muy difícil", dice a EFE John Freddy Ibarbo Mosquera, líder comunitario de la zona, mientras observa las viviendas agrietadas y espera que las autoridades vuelvan la mirada hacia una población que, casi una semana después de la tragedia, continúa sin recibir atención institucional. El río es la única vía para llegar hasta este caserío, que permanece sin electricidad, agua potable ni conectividad y está rodeado por la exuberante selva chocoana, en una región donde históricamente han hecho presencia el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una realidad que ha condicionado la vida de sus habitantes y que ahora también dificulta la respuesta a la emergencia.

Una heladería de Barcelona canaliza donaciones para Colombia: "Es nuestro grano de arena" Frente a la tragedia causada por el terremoto que sacudió Colombia, la solidaridad no ha tardado en ponerse en marcha en Barcelona. En pleno corazón del distrito del Eixample, la heladería Antojería Mix ha transformado su actividad habitual para convertirse en un improvisado centro de acopio de ayuda humanitaria. Su propietaria, la colombiana Laura Soto, es natural de Pereira, una de las zonas más golpeadas por el sismo. Aunque la distancia física le genera impotencia, la noticia del desastre la movilizó de inmediato. "Mi familia, gracias a Dios, se encuentra bien y sufrió pocos daños materiales", explica en declaraciones a EFE la joven, aliviada por los suyos, aunque estremecida por la situación crítica de miles de sus compatriotas.

Sube a 288 número de fallecidos y baja a 202 el de desaparecidos por terremoto en Colombia El número de fallecidos por el terremoto que sacudió el lunes a Colombia aumentó a 288, tres más que en el boletín de esta mañana, y el de desaparecidos se redujo de 379 a 202, según el último informe de este viernes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La entidad no informó si la caída en la cifra de desaparecidos se debe a que encontraron a más personas entre los escombros o si fueron localizados tras estar incomunicados. El terremoto de magnitud 7,4 tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y deja además 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.