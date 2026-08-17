Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Talleres sin citas'Central Park' Vila-realEurosol BenicàssimSuperdonantes CastellónCrisis Imserso
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Javier Gallego, vicepresidente de Hosbec en Castellón: 'El Imserso ha llegado a tal nivel de pérdidas que tenemos que cerrar el hotel
  2. Cuenta atrás para levantar el nuevo Eurosol de Benicàssim: Así será el nuevo complejo
  3. Otra castellonense sobrevivió al 'infierno' en lancha en Colombia el día que murió Noelia: 'Hubo una ola de 7 metros, fue un milagro no caer al mar
  4. Colapso en la autopista AP-7 en Castellón: tráfico al máximo, más accidentes y peor estado
  5. Un doble error tras perder unas llaves cuesta una vida en Castellón
  6. Castellón mantiene el aviso naranja tras una tarde con más de 180 litros, lluvias torrenciales, granizo, incendios y fuertes rachas de viento
  7. La mitad de los coches calcinados en el terreno de Peñíscola continúan allí cuatro días después
  8. Fallece Rosa María Monferrer, castellonense 'de soca' muy querida, buena, familiar y devota

Elma Saiz visita este lunes Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes

Elma Saiz visita este lunes Ceuta para abordar con Vivas la situación humanitaria tras la entrada masiva de migrantes

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Amazon derrumba sus precios HOY: las mejores ofertas del día con descuentos de hasta el 70 %

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

Directo | Sánchez analiza hoy la situación en Ceuta por videoconferencia con varios ministros

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

El tiempo en CastellÃ³ de la Plana: previsión meteorológica para hoy, lunes 17 de agosto

Vila-real abrirá en octubre su futuro gran pulmón verde de la alquería de Puchol

Vila-real abrirá en octubre su futuro gran pulmón verde de la alquería de Puchol

La Guardia Civil mueve ficha en Alcossebre: adjudica por 84.529 euros las obras de su cuartel-residencia

La Guardia Civil mueve ficha en Alcossebre: adjudica por 84.529 euros las obras de su cuartel-residencia
Tracking Pixel Contents