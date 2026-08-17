Terremoto en Colombia, en directo | Los equipos de rescate se centran en sacar cuerpos bajo los escombros sin esperanzas de hallar sobrevivientes

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 294 personas fallecidas en el país, 3.975 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Más de cien figuras latinas recaudan fondos en Miami en un concierto por Venezuela y Colombia Más de un centenar de artistas y personalidades latinas, encabezados por Marc Anthony, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi y Feid, unieron sus voces este domingo en Miami para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos que han dejado más de 6.300 muertos en Venezuela y al menos 294 en Colombia. La apertura de la noche estuvo a cargo del legendario conductor Don Francisco, el padre de los teletones latinoamericanos, quien recordó que “ante una tragedia tan grande, toda ayuda es bienvenida, hasta la más pequeña”. Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, Silvestre Dangond, Lasso, San Luis, Jay Wheeler, Zhamira Zambrano y Piso 21 también participaron en 'Unidos por los Nuestros', un concierto y teletón internacional celebrado en el Kaseya Center.

Cali avanza en la recuperación de cuerpos Una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia y que deja cerca de 300 muertos, decenas de rescatistas de varios países trabajan sin descanso para tratar de recuperar los cuerpos de las personas que murieron bajo toneladas de escombros en Cali, que junto con Pereira fue de las ciudades más afectadas. En Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, los equipos de emergencia trabajan en turnos que pueden extenderse hasta 24 horas para atender los puntos más críticos de la ciudad, donde 46 edificios han sufrido colapso total y otros 534 tienen orden de evacuación, según el balance de las autoridades.

La familia más rica de Colombia dona 48 millones de dólares La familia Gilinski, donará 150.000 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) para la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali, una de las ciudades más afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes, informó este domingo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. El mandatario aseguró en su cuenta de X que habló por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien acudió a la ceremonia de posesión del mandatario el pasado 7 de agosto, y le comunicó la decisión de destinar la donación a la recuperación de infraestructuras educativas y sanitarias de la capital del departamento de Valle del Cauca.

Hallan cuatro cuerpos y baja la esperanza de encontrar supervivientes Los rescatistas israelíes que apoyan las labores de búsqueda en Cali recuperaron cuatro cuerpos en las últimas 24 horas y advirtieron de que se reduce la posibilidad de encontrar personas con vida bajo los escombros del terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, capitán Roni Kaplan, informó este domingo de que los equipos israelíes trabajan junto a bomberos y militares colombianos en distintos puntos del sur de Cali y han participado en la extracción de cuatro cuerpos de un edificio durante las últimas 24 horas.

Damnificados por terremoto suben a 185.000 El número de personas damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el pasado lunes aumentó hasta 185.016, mientras que el de desaparecidos se redujo a 143, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) divulgado este domingo. El nuevo informe contabilizó además 289 personas fallecidas, cinco menos que en el reporte de ayer, algo que la entidad justificó con que "se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados".

Las autoridades de Colombia rebajan a 289 los muertos por el seísmo de 7,4 del pasado lunes Las autoridades colombianas han rebajado a 289 los muertos por el seísmo del pasado 10 de agosto en el departamento de Chocó, en el noroeste del país, frente a las 295 víctimas mortales anunciadas previamente. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha confirmado este balance, que también revisa a la baja el número de personas dadas por desaparecidas de 320 a 143. En cambio, la cifra de heridos aumenta ligeramente hasta los 3.937, mientras que han sido rescatadas 353 personas.

Un concierto en Medellín recauda casi dos millones de dólares para las víctimas del terremoto Un concierto con más de 25 artistas y una jornada de donaciones recaudaron este sábado en Medellín 6.000 millones de pesos (unos 1,9 millones de dólares) y 31 toneladas de alimentos y productos de aseo para los damnificados por el terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez. La jornada 'Colombia, Medellín Te Quiere', celebrada en el centro de eventos La Macarena, comenzó al mediodía con actuaciones y una jornada de donaciones destinadas a las familias afectadas de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. Entre los artistas de música popular que se sumaron a la iniciativa estuvieron Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Joaquín Guiller, Jhonny Rivera, Hernán Gómez y Dareska, mientras que el vallenato estuvo representado por Daniel Calderón, Felipe Peláez, Hebert Vargas y Osmar Pérez, entre otros.

Muere una mujer que había sido rescatada Daniela Largo, una de las personas rescatadas con vida tras permanecer unas 36 horas bajo los escombros de un edificio colapsado en la ciudad de Pereira por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes, falleció este sábado después de permanecer varios días en una unidad de cuidados intensivos. La mujer, de 32 años, fue localizada la noche del martes 11 de agosto y los equipos de emergencia trabajaron durante unas diez horas para abrirse paso hasta ella, atravesando cuatro placas de hormigón y excavando un túnel por la parte inferior de un edificio colapsado con el fin de sacarla con vida.

De la Espriella agradece a Netanyahu el envío de rescatistas El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, agradeció este sábado al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el envío de ayuda humanitaria y rescatistas tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes el centro y el suroeste del país. "Le agradecí (a Netanyahu) profundamente por toda la ayuda humanitaria y por los rescatistas que Israel ha enviado a Colombia en estos momentos tan difíciles", señaló De la Espriella, que aseguró en un mensaje publicado en sus redes sociales que se lo expresó durante una llamada telefónica que calificó como "muy cálida y enriquecedora".