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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz y deja al menos una víctima frente a las costas de Omán
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Fuente: El Periódico
Un proyectil impacta contra un buque en Ormuz
Un buque ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido, frente a las costas de Omán, dejando al menos una víctima y daños en la sala de máquinas de la embarcación. "El responsable de seguridad de la empresa ha informado que el buque fue alcanzado por un proyectil desconocido mientras realizaba un tránsito de salida por el estrecho de Ormuz", ha indicado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). (Seguir leyendo)
Trump, tras amenazar con bombardear Omán: "Los manejaríamos con mucha facilidad"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que podría manejar "muy fácilmente" a las autoridades omaníes, quienes negocian con Irán la gestión del estrecho de Ormuz, horas después de amenazar con atacar Omán si "se interpone" a sus objetivos. "No creo que se hayan portado muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, igual que hacemos con otras cosas", ha asegurado en declaraciones a la prensa desde la Casa Blanca. Durante su intervención ante los periodistas, el mandatario ha vuelto a asegurar que Irán quiere llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades en la región, matizando que "no van a llegar al tipo de acuerdo" que él considera "necesario".
Kushner augura "avances" en el desarme de las milicias palestinas dentro de un mes
El enviado especial de Estados Unidos Jared Kushner ha augurado este lunes "avances" en la desmilitarización de la Franja de Gaza en un plazo de 30 días, tras un encuentro mantenido durante la jornada con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se ha opuesto a esta 'hoja de ruta' de la Junta de Paz, y a quien Kushner ha prometido que no se procederá a la reconstrucción del enclave hasta que se complete el desarme de las milicias palestinas. "Podríamos ver avances en tan solo 30 días, y esperamos comenzar a recuperar parte del control de algunos túneles en los próximos 60 a 90 días. Así que el progreso podría llegar muy pronto, pero necesitamos la cooperación de ambas partes (...) Hemos avanzado mucho para llegar hasta aquí", ha asegurado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense Fox News.
Impactan dos drones contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí
Al menos dos drones han impactado este lunes contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en Erbil, en un ataque procedente del territorio iraní y que de momento no ha dejado víctimas ni heridos.
El propio Gobierno de la región ha indicado en un comunicado que los ataques se han registrado en la oficina del primer ministro y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán.
Así, ha detallado que se trata de dos vehículos aéreos no tripulados 'Hadid-110', que habrían sido disparados intencionadamente contra la zona. "Condenamos enérgicamente estos ataques y violaciones; son inaceptables y los responsables son plenamente responsables de las consecuencias", han declarado las autoridades, según informaciones recogidas por la cadena Rudaw.
Aumentan a más de 1.260 los muertos en Gaza por ataques israelíes desde el alto el fuego de octubre
El balance de muertos en la Franja de Gaza desde el alto el fuego del 11 de octubre con Israel ha aumentado este lunes a más de 1.260 y el número de heridos a cerca de 4.200, con cinco nuevos fallecidos en las últimas 48 horas y otros 18 heridos, según han informado las autoridades del enclave palestino.
El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de que 1.265 personas han muerto y 4.198 han resultado heridas desde el alto el fuego, después de que los equipos de rescate hayan recuperado tres cuerpos y otras dos personas hayan muerto por ataques israelíes sobre el enclave.
Asimismo, otras 18 personas han resultado heridas y se ha podido rescatar a 813 palestinos en medio de las dificultades de los rescatistas y de las ambulancias para poder llegar a las víctimas, muchas de las cuales se encuentran bajo los escombros.
Trump asegura que hay diálogo con Irán a través de un canal de comunicación extraoficial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que existe un canal de comunicación extraoficial para las conversaciones de paz con Irán a través de la Guardia Revolucionaria Islámica, justo el día que expira el plazo de 60 días contemplado en el memorando de paz firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio.
En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó las negociaciones con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, al margen de funcionarios y mediadores del Gobierno iraní, y aseguró a su vez que los ayatolás "deberían izar la bandera blanca de la rendición".
"Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo", afirmó el mandatario en su entrevista en Fox.
Trump corrige a Vance y recalca que la prioridad de EEUU es "evitar que Irán posea armas nucleares"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que la prioridad de Estados Unidos respecto a Irán es lograr "evitar" que el país centroasiático "posea armas nucleares", unas palabras que contradicen las declaraciones realizadas recientemente por su 'número dos', el vicepresidente JD Vance, que afirmó que la principal prioridad de Washington es abaratar el precio de los combustibles para los ciudadanos estadounidenses.
"El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no tenga, de ninguna forma, armas nucleares", ha insistido Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales, donde parece matizar los comentarios realizados hace días por Vance, que situó la cuestión armamentística en segundo lugar.
El Ejército israelí sigue ocupando una vivienda palestina en Qusra
Soldados israelíes siguen ocupando una de las viviendas palestinas acosadas por colonos desde hace ocho días en Qusra, en el sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), en una operación militar en la que no se ha arrestado a ningún atacante y que no permite a los palestinos recuperar la normalidad.
"El ejército (israelí) sigue dentro de casa de Yusef y frente a la mía", confirmó este lunes a EFE vía mensajería el palestino Qusay abu Ridi, en cuyo patio un grupo de colonos levantó una carpa el domingo 9 de agosto, sitiando la vivienda y las de sus vecinos, incluida la de Yusef, junto a su mujer y sus dos hijas pequeñas.
Netanyahu se reúne con Khusner y Mladenov en Jerusalén para abordar el plan de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió este lunes con Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump, y con el director de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, en un encuentro centrado en cómo avanzar la implementación del plan que ponga fin a la ofensiva bélica en Gaza.
La reunión en la Oficina de Netanyahu localizada en Jerusalén comenzó sobre las 11:00 hora local (8:00 GMT) y lleva más de dos horas en curso, confirmó a EFE una fuente familiarizada con el encuentro.
Esta reunión se produce un día después de que Kushner conversara con una delegación de Hamás, mediadores egipcios y Mladenov ayer en el Cairo. Según dijo a EFE una fuente de seguridad egipcia, estuvo presente el líder de Hamás, Jalil al Haya, quien reafirmó el compromiso con la hoja de ruta de 15 puntos de Trump, rechazada el pasado 9 de agosto por Netanyahu.
Irán afirma que hay un entendimiento con Omán para la gestión de Ormuz
Las autoridades de Irán han vuelto a insistir este lunes en que el acuerdo con Omán para gestionar el tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz es inminente, apuntando que hay un entendimiento con Mascate respecto a las rutas, pero que está trabajando en finalizar un "paquete" más amplio con medidas y una declaración conjunta.
"Hay un entendimiento sobre el mapa de rutas de tráfico, pero estamos y vamos a finalizar el entendimiento en forma de un paquete. Esto es el mapa más una declaración conjunta", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en rueda de prensa.
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