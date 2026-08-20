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Conflicto en Oriente Medio

Trump declara la mayor "guerra económica" contra Irán y amenaza a todo país que permita cualquier ayuda a Teherán

La Casa Blanca busca "aislar y derrotar la amenaza iraní" con medidas económicas históricas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca / Europa Press/Contacto/Al Drago - Pool via CNP

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Europa press

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán "la operación económica más devastadora jamás emprendida", señalando "una guerra económica y un aislamiento sin precedentes" en el que la Casa Blanca infligirá "tremendas consecuencias económicas" a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas. "Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes", ha declarado en redes el magnate republicano.

En el mismo mensaje, ha amenazado con "tremendas consecuencias económicas" a todo Estado que "permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán". "Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois", ha expresado, bautizando el anuncio como un "día D económico", en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

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A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: "Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní", ha subrayado. "Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo", ha alegado, antes de concluir declarando que "Irán nunca tendrá un arma nuclear".

Fuente: El Periódico

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