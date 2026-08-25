Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Pakistán asegura un "progreso significativo" sobre Irán tras la reunión con Pezeshkian

El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró este martes que ha habido un "progreso significativo" en las negociaciones sobre la guerra de Irán, tras su reunión del lunes en Teherán con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian.

A través de X, Naqvi indicó que tanto él como el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, tuvieron "una reunión muy positiva y productiva con el mandatario iraní, en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a una guerra que esta semana cumplirá seis meses.