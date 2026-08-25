Hallado un segundo dron y explosivos cerca del aeropuerto de Leipzig, ligados al intento de atentado

Los investigadores del presunto intento de atentado de principios de agosto en el aeropuerto alemán de Leipzig encontraron, 10 días después de descubrir un primer dron dotado de una carga explosiva, otro vehículo aéreo no tripulado cerca del aeródromo, así como explosivos, según informaron este martes medios alemanes.

El descubrimiento implica que los autores del suceso podrían haber planeado un atentado mucho mayor de lo que se suponía hasta ahora, indicaron las cadenas públicas regionales WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung' en base a fuentes de los organismos de seguridad.

El nuevo dron fue hallado a primera hora de la tarde del 14 de agosto en un campo de Kabelsketal, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la parte oeste del aeropuerto de Leipzig, en Sajonia. Al día siguiente, los investigadores descubrieron en el lugar del hallazgo una sustancia que, según las primeras estimaciones, podrían ser unos 50 gramos de hexógeno, un explosivo militar muy potente.

Este podría ser, según los investigadores, el tercer dron relacionado con el presunto intento de atentado descubierto la primera semana de agosto y que todavía no tiene atribución clara, aunque fuentes de seguridad alemanas dan por hecho que los servicios secretos de Rusia participaron en su planificación.

Avión ucraniano de transporte de armas

El primer dron, con carga explosiva, fue hallado la noche del pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig y, según la investigación, su objetivo era un avión de carga ucraniano Antonov, utilizado para el transporte de material bélico. El presunto atentado fracasó, al parecer, por un defecto en el detonador de la bomba.

Por otra parte, se cree que un segundo dron pudo colisionar poco después con un avión de carga de DHL que se había visto obligado a abortar su aterrizaje en Leipzig debido al cierre del aeropuerto. Al parecer, el avión chocó contra el dron a la altura de la valla del aeropuerto a una velocidad de varios cientos de kilómetros por hora y supuestamente, pocos segundos antes, los pilotos de la aeronave habían visto un objeto volador de unos 30 centímetros, mientras que la imagen del radar analizada posteriormente reveló indicios, también, de un pequeño aparato volador.

Las inspecciones al avión de carga, que tras la colisión había sido desviado a Hannover, revelaron daños en el estabilizador de la aeronave que no podían haber sido causados por el impacto con un ave. Hasta el momento no se ha encontrado este dron ni ninguna de sus piezas, pero según estiman los expertos, el aparato volador podría haber entrado en los motores tras la colisión y haberse desmenuzado en pedazos minúsculos.

No obstante, en Kursdorf, al norte del aeropuerto de Leipzig, los investigadores hallaron en un árbol fijado con cinta adhesiva una antena y otros componentes eléctricos, que posiblemente fueron utilizados para controlar el dron.

Agentes de la Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA) para delitos contra la seguridad del Estado investigan ahora por encargo del fiscal general federal Jens Rommel, cómo se iba a llevar a cabo exactamente el atentado y quién es el responsable.

Aeropuerto estratégico

El aeropuerto de Leipzig es considerado un centro neurálgico para el envío de armas, incluidas las relacionadas con la guerra en Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, han aumentado en Alemania los avistamientos y el reconocimiento con drones de infraestructuras críticas e instalaciones militares.

"Alemania se ha convertido cada vez más en objetivo de ataques híbridos. Así lo demuestra, entre otras cosas, el ataque del 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig", señaló este martes el canciller Merz en declaraciones previas al tradicional retiro veraniego del Gobierno de coalición en el castillo de Neuhardenberg, en el estado federado de Brandeburgo. Además, prometió que los responsables "pagarán" por ello. "Los atacantes están actuando con una creciente falta de escrúpulos y aceptan incluso causar graves daños materiales, así como heridos y muertos", afirmó.

Merz precisó que el Gobierno no va a abordar en el retiro previo al nuevo curso político la cuestión de quién fue responsable del ataque de Leipzig, pero aseguró que el Ejecutivo trabaja intensamente en ello junto con las autoridades de seguridad y que "próximamente presentaremos los resultados y nos pronunciaremos al respecto". El jefe del Ejecutivo alemán añadió que los servicios secretos germanos están siendo reformados y modernizados para que puedan tener capacidades operativas activas y no solo recabar y analizar información como ha sido el caso hasta ahora. En este sentido, el Gobierno ha evitado mencionar la palabra Rusia, aunque círculos de seguridad alemanes dan por hecho que los servicios secretos rusos participaron en su planificación. El Ejecutivo ha hablado en su lugar constantemente de un ataque híbrido y de una "potencia extranjera" que estaría detrás del incidente, del que se conocen cada vez más detalles.

Si bien Merz no ha querido pronunciarse sobre los posibles autores de estos sucesos, aseguró que el Gobierno continuará apoyando a Ucrania con determinación y a largo plazo, no para prolongar la guerra, sino para "forzar negociaciones de paz".

Para el canciller, el ataque híbrido demuestra sin embargo "que fue acertado que el Ejecutivo pusiera en marcha el año pasado medidas para proteger mejor al país, que "seguirá siendo una nación segura". En esta línea, su ministro del Interior, Alexander Dobrindt, inauguró recientemente el Centro de Drones en Magdeburgo-Cochstedt.

Fuente: El Periódico