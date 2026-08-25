Estos son los 7 países que estudian devolver solicitantes de asilo a Italia y sus motivos

Después del estallido de la crisis diplomática entre Madrid y Roma por la situación migratoria en Ceuta, siete países europeos han anunciado durante este mes de agosto su intención de trasladar a Italia a solicitantes de asilo. Estos son: Alemania, Austria, Suiza, Finlandia, Suecia, Países Bajos e Irlanda, que se convirtió en el séptimo país en sumarse a esta dinámica. El argumento jurídico común remite al nuevo Pacto europeo sobre Migración y Asilo, cuyas normas entraron en aplicación el 12 de junio de 2026. El nuevo Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (AMMR, por sus siglas en inglés; Reglamento UE 2024/1351) sustituyó al Reglamento Dublín III para las nuevas solicitudes, pero mantiene el criterio de responsabilidad del primer Estado de entrada en numerosos supuestos y establece procedimientos más ágiles para determinar y ejecutar los traslados.

Alemania fue el primero de los siete países en anunciar públicamente la reanudación de los traslados hacia Italia en el marco de las nuevas reglas. Berlín sostiene que los acuerdos bilaterales alcanzados con Italia y Grecia en otoño de 2025 establecían que las reglas de Dublín volverían a aplicarse con la entrada en funcionamiento del nuevo Sistema Europeo Común de Asilo, en junio de 2026. Por tanto, según el Gobierno alemán, los traslados hacia Italia vuelven a ser posibles, especialmente en casos posteriores al 12 de junio.

El argumento jurídico alemán no puede separarse, no obstante, del contexto político interno. El canciller Friedrich Merz afronta una fuerte presión política, con el partido ultra Alternativa para Alemania (AfD) en crecimiento y las cuestiones migratorias entre los principales asuntos del debate político alemán.

"Tanto con Italia como con Grecia concluimos en otoño de 2025 acuerdos bilaterales según los cuales las reglas de Dublín volverían a aplicarse a partir de la entrada en aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo, en junio de 2026. Esto significa que los traslados de Dublín también volverán a realizarse hacia Italia", comunicó la Cancillería del Gobierno Federal alemán el pasado 12 de agosto de 2026.

Helsinki ha comunicado que está preparando la reanudación de los traslados hacia Italia. El portavoz del Ministerio del Interior finlandés, Satu Sisatto, ha afirmado que la entrada en aplicación del AMMR permite retomar estos procedimientos y que los traslados están actualmente en preparación. Para Finlandia, ha explicado, es fundamental que las normas sobre la responsabilidad en el examen de las solicitudes de asilo se apliquen correctamente y que todos los Estados miembros cumplan sus obligaciones derivadas del Pacto.

"Es fundamental que las normas sobre la responsabilidad para el examen de las solicitudes de asilo se apliquen como está previsto y que todos los Estados miembros de la UE cumplan sus obligaciones en virtud del Pacto", ha dicho el portavoz. "Por nuestra parte, seguimos comprometidos a garantizar la aplicación efectiva de los procedimientos de responsabilidad. Hemos mantenido nuestra cooperación y nuestro diálogo con Italia a lo largo de los años".

Suecia ha confirmado que ya ha efectuado traslados de solicitantes de asilo hacia Italia y que tiene intención de continuar haciéndolo cuando las reglas europeas determinen que Italia es el Estado responsable. Victoria Holmqvist, portavoz del ministro sueco de Migración, ha declarado a la agencia de noticias italianas ANSA que Estocolmo seguirá realizando estos traslados de acuerdo con las disposiciones del nuevo Pacto.

"Suecia ha efectuado traslados de migrantes hacia Italia y tenemos intención de continuar haciéndolo, de conformidad con las disposiciones del Pacto sobre Migración y Asilo", ha dicho Holmqvist. Y ha añadido que "es importante que nuestra cooperación funcione bien para que la migración hacia Europa sea gestionada y controlada adecuadamente". "Desde el punto de vista sueco, no se trata de una novedad", ha explicado la portavoz.

Los Países Bajos han anunciado que están poniendo en marcha el procedimiento con Italia para trasladar a solicitantes de asilo cuya responsabilidad corresponda a las autoridades italianas. La particularidad neerlandesa es que, según la información difundida, las autoridades neerlandesas han claramente dicho que el nuevo procedimiento se aplicará solo a personas llegadas después del 12 de junio de 2026.

"El 12 de junio entró en vigor el Pacto sobre Migración y Asilo. Esto significa que, desde ese momento, todos los Estados miembros están obligados a respetar las normas del Pacto", ha dicho la portavoza del Ministerio neerlandés de Justicia y Seguridad, Julia Huisman-de Vries. "Esto significa también que los traslados hacia Italia deben volver a efectuarse de conformidad con las normas del Pacto. Por tanto, estamos iniciando este proceso también con Italia", ha agregado. La portavoz ha subrayado además que "estos traslados son una parte importante del Pacto y, por tanto, deben aplicarse correctamente".

Irlanda ha sido el séptimo Estado en comunicar públicamente que seguirá aplicando las reglas europeas que pueden llevar a trasladar solicitantes de asilo hacia Italia. Un portavoz del Ministerio de Justicia, Interior y Migración irlandés ha explicado que Dublín continúa tramitando notificaciones, solicitudes y traslados con todos los Estados miembros, incluida Italia, de acuerdo con el AMMR o, cuando corresponda, con el anterior Reglamento Dublín III.

"Irlanda continúa cumpliendo y tramitando todas las notificaciones, solicitudes y traslados hacia todos los Estados miembros, incluida Italia, en virtud del AMMR o del anterior Reglamento Dublín III, según corresponda", ha dicho el portavoz, citado por la prensa italiana.

Suiza ha anunciado la reanudación gradual de los traslados hacia Italia después de casi cuatro años de interrupción. Magdalena Baker, portavoz de la Secretaría de Estado de Migración (SEM), ha asegurado a una televisión suizo-alemana que la operación comenzará "a finales de agosto". Las autoridades suizas e italianas han acordado que la reanudación sea gradual para evitar una sobrecarga del sistema.

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Austria ha ido un paso más allá de los anuncios de preparación: ya ha trasladado a Italia a los primeros cuatro solicitantes de asilo considerados responsables bajo las reglas de Dublín y el nuevo marco europeo, según la información publicada por ANSA y Lapresse, que ha citado fuentes el Ministero del Interior austriaco. En estos cuatro casos, las autoridades austríacas habrían proporcionado billetes de tren o autobús para efectuar el traslado.