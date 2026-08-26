Las milicias kurdosirias anuncian su disolución final y la integración al Gobierno de Damasco

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), las milicias kurdas que llegaron a controlar un tercio del país árabe durante la guerra civil y fueron usadas como punta de lanza de EEUU en la ofensiva contra el Estado Islámico (EI), anunciaron este martes por la noche su disolución final y la integración definitiva al Gobierno y Ejército de Damasco.

En diciembre de 2024, Siria puso fin a seis décadas de tiranía de los Asad y 14 años de guerra civil. Desde entonces, las FDS y el nuevo Gobierno del país han estado en conversaciones para pactar la disolución de la autonomía kurda y la reunificación del país.

"Anunciamos hoy el final de la misión de nuestras milicias, y anunciamos con toda la responsabilidad la disolución de las FDS como una fuerza militar independiente. Queremos que este día sea el inicio de una transición real de los campos de batalla a los campos de construcción. De la era de las armas a los tiempos de paz", declaró Maslum Abdi, el comandante del grupo, en un acto público en el palacio presidencial sirio y con el presidente interino, Ahmed al Sharaa, presente en el acto.

Según el acuerdo entre Abdi y Al Sharaa, las antiguas FDS se han convertido ahora en dos unidades del Ejército regular sirio. El anterior comandante militar de las FDS, Sipan Hamo, ha pasado a ser viceministro de Defensa, y es el máximo responsable de la seguridad en el este del país y las zonas de mayoría kurda, apostadas junto a la frontera con Turquía.

Esta integración, de hecho, llega a la par con los avances en el proceso de paz entre Ankara y la guerrilla kurdoturca del PKK, vinculada a las FDS. Este agosto, el Parlamento turco aprobó una ley de amnistía para los miembros del grupo que no tengan delitos de sangre. Turquía es la principal aliada y valedora internacional de la nueva Siria de Ahmed al Sharaa.

"Un acuerdo histórico"

Según la prensa siria —las informaciones no han sido confirmadas— Abdi será designado en los próximos días como asesor de Al Sharaa. La jefa de la administración kurda en el este, Ilham Ahmed, tendrá una posición de alto nivel en el Parlamento sirio.

"Es un acuerdo histórico. El liderazgo del presidente estadounidense, Donald Trump, ha abierto el camino a las FDS hacia una entrada ordenada a las instituciones sirias. Esto servirá para que los sirios diseñen su propio futuro común. El reconocimiento de la educación en kurdo y la entrega de un rol respetado para Abdi y Ahmed sirven para reconocer los sacrificios realizados por nuestros aliados. Esto es como debe ser una integración: no hay ni perdedores ni vencedores", ha declarado el embajador estadounidense en Turquía y mediador en siria, Tom Barrack.

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La integración de las FDS sirias, sin embargo, no implica que Siria esté totalmente reunificada. Israel ocupa varios territorios en la provincia de Quneitra, a parte de los Altos del Golán, ocupados por los israelíes desde 1967. Tel Aviv, además, apoya a las milicias drusas de Sweida, ciudad en la frontera con Jordania no controlada por Damasco y en la que el verano pasado tuvieron lugar violentos combates que se saldaron, en apenas una semana, con más de 1.000 muertos, la mayoría civiles.