La zona afectada por la riada mortal de Nepal, un paso clave de peregrinos hacia santuarios a más de 4.000 metros

El distrito de Rasuwa, una de las zonas más golpeadas por la riada que este miércoles ha arrasado parte de la frontera entre Nepal y el Tíbet, atravesaba uno de los periodos de mayor afluencia religiosa del año. El turismo de alta montaña se concentra principalmente en otoño, ya que el verano coincide con la estación de lluvias monzónicas, pero las peregrinaciones mantienen un importante flujo de visitantes durante agosto. Entre los muertos y desaparecidos había viajeros que se dirigían hacia enclaves venerados por hindúes, budistas y jainistas en el Tíbet.

Por el distrito pasan estas semanas dos grandes rutas de peregrinación: el paso fronterizo de Rasuwagadhi, utilizado por miles de fieles que continúan hacia el Tíbet, y la subida a Gosainkunda, un lago a 4.380 metros dentro del parque nacional de Langtang.

El tránsito religioso hacia el Tíbet ha crecido con fuerza. Un total de 13.523 turistas que declararon viajar por "motivos religiosos" cruzaron por Rasuwagadhi durante el último año fiscal, un 18,75% más que el anterior. El tráfico total por este paso terrestre aumentó un 20,74%, hasta los 53.742 cruces. Los ciudadanos indios fueron el grupo más numeroso, con 24.278 pasos registrados.

Una mujer es rescatada de una residencia de ancianos de Devighat tras una crecida repentina en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot (Nepal), el 26 de agosto de 2026. / NARENDRA SHRESTHA / EFE

La ruta menos cara

El monte Kailash y el lago Manasarovar atraen cada año a miles de fieles. El Kailash tiene una especial relevancia para el hinduismo, pero también es venerado por budistas, jainistas y seguidores de la tradición bon. Muchos peregrinos viajan primero a Nepal y desde allí entran en el Tíbet, bajo administración china, para completar el recorrido hasta ambos enclaves.

La de Rasuwagadhi es actualmente la ruta principal hacia el enclave y, según los últimos datos cerrados, recibe alrededor del doble de peregrinos que la ruta alternativa, por el paso de Hilsa, en Humla, que es más rápida pero más cara, ya que requiere vuelos internos, mientras que la ruta afectada por las inundaciones se puede hacer por carretera.

El aumento resulta especialmente significativo porque el puesto fronterizo ha funcionado durante siete de los últimos 12 meses. Una riada arrasó el puente de Miteri el 8 de julio de 2025 y obligó a cerrar el paso durante casi seis meses, hasta que China instaló un nuevo puente Bailey, de 91 metros, a finales de diciembre.

La riada de este miércoles ha golpeado ese mismo corredor. Entre los viajeros que han quedado incomunicados hay más de un centenar de ciudadanos indios, y varias agencias tenían grupos preparados para cruzar hacia el Tíbet ese mismo día.

Fiesta nacional

Este viernes, 28 de agosto, Nepal celebra Janai Purnima, una de las principales festividades religiosas del país y jornada festiva nacional. La festividad cae en viernes, lo que alarga el fin de semana y favorece más desplazamientos de visitantes hacia los lugares vinculados con la celebración.

Miles de peregrinos, principalmente hindúes y también budistas, suben durante la luna llena de agosto hasta las aguas de Gosainkunda. La tradición, vinculada a Shiva, atribuye al baño en este lago de alta montaña un valor de purificación espiritual.

La subida tiene además un fuerte componente cultural que trasciende la práctica religiosa estricta. Entre muchos nepalíes está arraigada la tradición de viajar a Gosainkunda y bañarse en sus aguas al menos una vez en la vida. Esto lleva a emprender rutas de varios días por alta montaña a personas de mediana edad y mayores, algunas sin experiencia previa en este tipo de recorridos.

La coincidencia de la catástrofe con estas rutas de peregrinación explica la elevada presencia de viajeros en Rasuwa. A finales de agosto, el distrito concentra numerosos visitantes que se desplazan hacia Gosainkunda o utilizan la frontera para continuar hacia el Tíbet, en plena temporada de lluvias monzónicas.