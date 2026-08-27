Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía definitiva de La VueltaCarlos Latre se separaInesperada alianzaAulas más diversasMercado de fichajes CD CastellónLeyla Kazim
instagramlinkedin

Francia

Un atropello en la ciudad francesa de Caen deja al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos graves

La mayoría de los heridos son extranjeros, entre ellos ciudadanos afganos, egipcios y bangladesíes

El conductor, un hombre de 26 años nacido en Rusia, huyó del lugar y fue detenido posteriormente en Ouistreham

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y tratan de determinar si el atropello fue intencionado

Gendarmes.

Gendarmes. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

París

Un conductor atropelló en la noche de este miércoles a varias personas cerca de la estación de tren de Caen, en el noroeste de Francia, causando al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos de gravedad, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios franceses.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:00 hora local cerca de una parada de transporte público próxima a la estación de tren de Caen. Según las primeras informaciones, un vehículo de color negro embistió a varias personas que se encontraban en la zona.

La policía acordonó el lugar mientras los servicios de emergencia atendían a las víctimas. Según medios locales, la mayoría de los heridos son extranjeros, entre ellos ciudadanos afganos, egipcios y bangladesíes.

El conductor huyó del lugar tras el atropello y fue detenido posteriormente en Ouistreham, localidad situada a unos 15 kilómetros al norte de Caen, según las mismas fuentes.

El sospechoso es un hombre de 26 años nacido en Rusia, según informaciones de medios franceses. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y tratan de determinar si el atropello fue intencionado.

El prefecto (delegado del Gobierno) de Calvados se desplazó al lugar de los hechos, que permanecía acordonado durante la noche.

Noticias relacionadas

Según BFMTV, el incidente podría haber estado precedido por una discusión en un bar, aunque las circunstancias y el posible vínculo con el atropello aún no han sido establecidos oficialmente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
  2. El joven aspirante a bombero forestal de la Vall d'Uixó que ha convertido en arte su crítica social ante los incendios que asolan España
  3. Cortes de tráfico en Castelló por La Vuelta: calles, horarios y accesos... para este jueves
  4. Cuenta atrás: 292 difuntos de Castelló irán al osario general en un mes
  5. Novedades sobre los 'gorrillas' del párking del Hospital General en Castelló: siete denuncias y controles 'a gogó'
  6. Tres detenidos en Almassora y Cabanes por robar dos becerros, combustible y cable de cobre
  7. El Ingreso Mínimo Vital se dispara en la provincia: 6.000 beneficiarios más en un año
  8. Incertidumbre y dudas por el nuevo examen de la DGT en las autoescuelas de Castellón

Un atropello en la ciudad francesa de Caen deja al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos graves

Un atropello en la ciudad francesa de Caen deja al menos un muerto y una docena de heridos, cuatro de ellos graves

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

Muere un buzo de 55 años tras ser rescatado en Cádiz

La Vuelta a España en directo | Castelló ya está lista para recibir una sexta etapa con Pogacar como gran estrella

La Vuelta a España en directo | Castelló ya está lista para recibir una sexta etapa con Pogacar como gran estrella

Galería | Máxima seguridad en Castellón para recibir al rey del ciclismo, Tadej Pogacar

Galería | Máxima seguridad en Castellón para recibir al rey del ciclismo, Tadej Pogacar

Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más

Nvidia gana 59.688 millones de dólares en el segundo trimestre de su ejercicio, un 126% más

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Sorteo Bonoloto del miércoles 26 de agosto de 2026

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

Educación reforzará la seguridad para garantizar el inicio del curso escolar en Ceuta

¿Qué opina Fernando Roig Negueroles sobre el mercado del Villarreal y los objetivos para esta temporada?

¿Qué opina Fernando Roig Negueroles sobre el mercado del Villarreal y los objetivos para esta temporada?
Tracking Pixel Contents