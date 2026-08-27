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Guerra en Ucrania

España, Suecia, Polonia y Países Bajos piden usar los activos congelados rusos para financiar a Ucrania

Los líderes de la Unión Europea no lograron llegar a un acuerdo en diciembre del año pasado, lo que llevó a financiar la ayuda con deuda conjunta

Archivo - Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España)

Archivo - Soldados del ejército ucraniano durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la Academia de Infantería de Toledo, a 3 de enero de 2025, en Toledo, Castilla-La Mancha (España) / Juan Moreno - Europa Press - Archivo

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Beatriz Ríos

Bruselas

Los ministros de Exteriores de España, Suecia, Polonia y Países Bajos han pedido este jueves reabrir el debate sobre la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para financiar la ayuda a Ucrania, después de que el presidente Volodímir Zelenski haya solicitado un adelanto para cubrir el agujero en el presupuesto de defensa del país.

En una carta enviada a la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, y a los comisarios de Economía y Ampliación, Valdis Dombrovskis y Marta Kos, los ministros han pedido reabrir un debate que parecía cerrado. Los Veintisiete, incapaces de lograr un acuerdo sobre cómo usar los activos, optaron el pasado mes de diciembre por dar un préstamo a Kiev financiado con deuda conjunta.

"Cada día que pasa, el coste de la guerra aumenta mientras los ataques de Rusia continúan sin cesar", han defendido los ministros en la misiva. "Ucrania necesita más apoyo financiero tanto a corto como a largo plazo", han apuntado, alegando que aunque el préstamo por valor de 90.000 millones de euros fue una decisión importante, no será suficiente.

"Creemos que es el momento de retomar la cuestión de cómo podemos aprovechar aún más los activos inmovilizados de Rusia en beneficio de Ucrania", han sentenciado los titulares de Exteriores español, sueco, polaco y holandés. Los cuatro países han pedido reabrir el debate de cara a la reunión informal de la próxima semana en Wicklow (Irlanda).

Una decisión bloqueada

El argumento es el mismo que hace un año. "Mediante el uso de los activos inmovilizados, la UE puede garantizar que Rusia pague por la destrucción que ha causado en Ucrania, al tiempo que reduce la carga para nuestros propios contribuyentes", han defendido los ministros.

Sin embargo, la resistencia a esta vía tampoco ha cambiado. Bélgica, donde se encuentra el depósito internacional de valores Euroclear, que mantiene buena parte de los 200.000 millones en activos inmovilizados, se opone. El Gobierno belga considera el riesgo para su país desproporcionado y las condiciones que propuso a sus socios para aceptarlo, la mutualización de riesgos, fueron inaceptables para sus socios.

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El presidente del Consejo Europeo, António Costa, aseguró tras aquella larga cumbre que la Unión se reservaba "el derecho de hacer uso de los activos inmovilizados" para reembolsar el préstamo a Ucrania, si Rusia no pagaba por los destrozos. Pero lo que piden España, Suecia, Polonia y Países Bajos es que la Comisión Europea vuelva a estudiar posibles vías que permitan el uso de los activos para financiar a Kiev, pero garanticen también la estabilidad financiera.

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Fuente: El Periódico

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