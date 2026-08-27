La gestión económica de Trump despierta a voces críticas en el Partido Republicano ante las elecciones de noviembre

La economía, uno de los grandes argumentos que devolvieron a Donald Trump a la Casa Blanca, se está convirtiendo en uno de sus principales problemas políticos. El coste de vida sigue subiendo, la aprobación de su gestión económica ha caído 20 puntos desde el inicio del mandato y empiezan a escucharse críticas dentro del propio Partido Republicano, así como entre sus bases. A las puertas de las elecciones de medio mandato, algunas de las decisiones con las que Trump pretende abaratar los precios están provocando precisamente el efecto político contrario: inquietud entre sus votantes y resistencia entre dirigentes republicanos que se juegan su propio futuro en las urnas.

La aprobación de la gestión económica de Trump ha pasado del 68% al 48% desde el inicio de su segundo mandato, hace año y medio, según una encuesta de The Economist y YouGov publicada la semana pasada. El dato resulta especialmente incómodo para un presidente que hizo del encarecimiento del coste de vida uno de sus principales ataques contra Joe Biden en 2024. Desde enero de 2025, los precios han aumentado un 5% de media para el consumidor estadounidense, según datos del Gobierno de EEUU, y el repunte se ha acelerado por el encarecimiento de la energía desde marzo de 2026. La guerra de Irán, los aranceles y el intento de importar carne más barata han añadido ahora nuevos frentes económicos y políticos para la Casa Blanca.

“Que bajen los precios”

El desgaste es tal que, por primera vez en casi una década, los estadounidenses consideran a los demócratas mejores gestores de la economía que a los republicanos, según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 3 de agosto. Los republicanos habían mantenido la ventaja en materia económica durante la mayor parte del primer mandato de Trump, entre 2017 y 2021, durante los cuatro años de Biden y hasta bien entrado el segundo mandato de Trump.

La guerra de Irán se ha convertido en uno de los principales problemas de Trump porque reúne dos de sus vulnerabilidades: haber entrado en una guerra internacional, algo que prometió evitar, y la consecuencia inmediata en el bolsillo de los estadounidenses.

Por eso, Trump se ha ganado críticas de aliados clave, incluido el gobernador de Texas, Greg Abbott, con quien hasta ahora ha colaborado estrechamente en inmigración y control fronterizo, así como en el rediseño de distritos electorales favorables a los republicanos. Pero Abbott se presenta a la reelección en noviembre y tiene su propia campaña que proteger. En una reciente entrevista en ABC News, aunque se negó a valorar la gestión económica de Trump, admitió cierto distanciamiento del presidente en la presente campaña electoral. "Todos necesitamos que bajen los precios", reconoció, aunque aseguró confiar en que Trump estuviera "en el buen camino" para conseguirlo.

Importar carne barata

Trump sorprendió el viernes por la noche al anunciar que permitirá importar a EEUU hasta 300.000 toneladas de carne barata de países extranjeros con una reducción de aranceles que durará 90 días, con el objetivo de rebajar el precio de la cesta de la compra. Este nuevo giro errático ha inquietado especialmente al vasto centro rural del país, donde Trump cuenta con un fuerte apoyo desde 2016, en parte por su promesa de que los alimentos se produzcan en EEUU. Los legisladores de estados ganaderos como Iowa y Nebraska, dos pilares de la producción cárnica del país, salieron rápidamente al paso.

"Tenemos que centrarnos en la asequibilidad, pero creo que esta no es la forma de hacerlo", declaró a Fox News la senadora republicana por Iowa Ashley Hinson, pieza clave de los republicanos en Washington y candidata en una de las contiendas más reñidas por el Senado. Hinson ha dado el inusual paso de llevar la contraria a Trump, consciente de que perder apoyo entre los agricultores puede costarle el escaño.

La senadora sostiene que los aranceles actuales ayudan a los ganaderos estadounidenses a aumentar el volumen de ganado actual, que está en su nivel más bajo de los últimos 75 años. Más del 80% de la ternera que se consume en EEUU es de producción nacional, por lo que abaratar las importaciones podría frenar esa recuperación.

Las asociaciones agrícolas denuncian que la medida es cortoplacista y podría desincentivar la inversión necesaria para aumentar la oferta y abaratar los precios de forma sostenible. Trump no detalló de qué países procedería la carne, dónde se vendería ni cómo se aplicaría la rebaja arancelaria. La Casa Blanca solo dijo que Trump firmará una orden ejecutiva en las próximas dos semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sube a un escenario en East Rutherford, New Jersey, USA, durante el Mundial de Fútbol de 2026 / JUSTIN LANE / EFE

Aranceles contra Canadá

La gota que ha colmado el vaso ha sido el fracaso de las negociaciones con Canadá, tras el que la Administración Trump ha impuesto aranceles del 50% a varios productos canadienses. Eso puede volver a encarecer las facturas de los hogares: Canadá es el principal exportador de gas natural y electricidad para EEUU, y alrededor del 60% del crudo que importa EEUU viene de su vecino del norte.

Lejos de amedrentarse, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, que se erigió como antagonista de Trump con su discurso de Davos en enero, ha anunciado contramedidas arancelarias "dólar por dólar", desatando el temor entre los consumidores estadounidenses.

El exvicepresidente Mike Pence, que formó parte de la primera Administración Trump antes de romper con él, expresó su preocupación por el enfrentamiento comercial. "Lo último que necesitamos ahora mismo, cuando nuestra economía se está recuperando, es una guerra comercial con Canadá", afirmó Pence, crítico con los aranceles de Trump. "Eso es lo que le aconsejaría al presidente: negociar con firmeza, pero busquemos el libre comercio con naciones libres, especialmente con nuestros socios del norte", añadió.