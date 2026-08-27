Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guía definitiva de La VueltaCarlos Latre se separaInesperada alianzaAulas más diversasMercado de fichajes CD CastellónLeyla Kazim
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski cree que unas elecciones en el contexto actual supondrían el colapso de Ucrania

Un ataque ruso mata a una mujer y a un niño de 4 años en la ciudad ucraniana de Cherníguiv

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania.

Reclutas participan en una marcha corta e intensa durante su entrenamiento militar básico (BMT) en un lugar no revelado de la zona de Ucrania. / Press service of the 65th Mechanized Brigade HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
  2. Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras más de 20 años de relación
  3. Novedades sobre los 'gorrillas' del párking del Hospital General en Castelló: siete denuncias y controles 'a gogó'
  4. Aulas más diversas: el empuje migratorio lleva a las aulas de Castellón a cifras de récord de alumnado extranjero
  5. El ‘sterrato’ del Bartolo: el tramo de tierra que puede cambiar la etapa de La Vuelta en Castellón
  6. La grave crisis migratoria en Ceuta divide a Castelló. ¿Qué ha pasado?
  7. Compromís pide preparar ya los municipios de Castellón ante el calor extremo del próximo verano
  8. El 'nuevo' huerto urbano de Censal en Castelló: así queda su ubicación, el número de parcelas y su integración en el futuro parque

Elegía del Recuerdo: Apuntes desde la Nube

Científicos descubren que las orcas y los delfines han alcanzado un punto de “no retorno” evolutivo y no podrán volver a tierra firme

Científicos descubren que las orcas y los delfines han alcanzado un punto de “no retorno” evolutivo y no podrán volver a tierra firme

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Al menos 180 muertos y casi 1.400 desaparecidos por la devastadora riada entre Nepal y el Tíbet

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

Exteriores informa de que hay cuatro españoles sin localizar en las devastadoras inundaciones de Nepal

DIRECTO | Bolaños comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

DIRECTO | Bolaños comparece en el Congreso para informar sobre la crisis de Ceuta

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Directo | Sánchez pide comparecer en el Congreso para analizar la crisis

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

Cómo conseguir la colección de Aitana con Adidas: las prendas se agotan en minutos

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas

Farmacias de guardia de Castellón abiertas hoy las 24 horas
Tracking Pixel Contents