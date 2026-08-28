RIADA
Las autoridades de Nepal elevan a cerca de 470 los fallecidos en las inundaciones en el norte del país
Los desaparecidos se mantienen en 977, de ellos 517 son extranjeros
EP
Las autoridades de Nepal han elevado este viernes a casi 470 las víctimas mortales de las inundaciones ocurridas este miércoles tras la fuerte crecida del río Bhotekoshi en Rasuwa, un distrito montañoso próximo a la frontera con Tíbet, en China.
En concreto, son 469 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones, según ha informado en redes sociales la Policía nepalí, que ha ubicado la mayor parte de los cuerpos rescatados en los distritos de Chitwan y Nawalparasi Este: 178 y 110, respectivamente.
Asimismo, ha cifrado en un total de 1.545 personas heridas que han podido ser rescatadas. De ellas, la práctica totalidad se reparten entre los distritos de Nuwakit (898) y Rasuwa (644).
Por su parte, la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres, que ha coincidido en la cifra de fallecidos, ha mantenido en 977 las personas desaparecidas, cifra que incluye a 517 extranjeros.
También engloba, ha precisado, a 45 miembros desaparecidos del Ejército de Nepal, 28 de la Policía --igualmente recogidos por el cuerpo-- y trece de la Fuerza Armada de la Policía, además de 15 de la oficina de Aduanas y cuatro de la de Inmigración.
Además, ha elevado el número de personas rescatadas a 3.253, en el marco de unas operaciones de búsqueda y rescate en las que el organismo ha destacado la presencia de seis helicópteros del Ejército y nueve de empresas privadas.
En este sentido, ha precisado que en las operaciones de búsqueda y rescate están participando cerca de 13.300 miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente de la Policía y el Ejército.
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