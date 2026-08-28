Reportes de una "explosión"
Declarado un gran incendio en Londres cerca del estadio de Wembley
Los bomberos desplazan a 125 efectivos para controlar el fuego en una planta de reciclaje y piden a los vecinos confinarse en casa con puertas y ventanas cerradas por el intenso humo
Redacción
Los bomberos de la ciudad de Londres luchan contra un fuego declarado en un centro de tratamiento de residuos y reciclaje cercano al estado de Wembley, en el noroeste de la capital británica.
Al parecer, el incendio se originó en la estación de residuos de LondonEnergy en Hannah Close, situada junto a un almacén de Amazon y cerca de la tienda de Ikea de Wembley, según informa el 'Daily Mail'.
Una veintena de camiones de extinción de incendios y alrededor de 125 bomberos se han desplazado hasta el lugar para controlar las llamas. Además, el cuerpo ha pedido a los residentes del área cercana a "cerrar puertas y ventanas" y permanecer en el interior de sus viviendas "debido a la gran cantidad de humo que se está produciendo".
El Servicios de Bomberos de Londres informó de que el incendio se originó en una "instalación de residuos mixtos", y que ha afectado a una nave industrial.
El servicio de transporte metropolitano de la ciudad ha suspendido el servicio de la línea de metro Metropolitan, mientras que la línea Jubilee no se detiene en las estaciones afectadas por el humo del incendio. Asimismo, se han interrumpido todas las líneas de trenes en dirección a Aylesbury por el mismo motivo. El tráfico de vehículos por la zona también ha resultado afectado.
Las causas del incendio todavía se desconocen, aunque algunos medios locales reportan una "explosión" previa.
Fuente: El Periódico
- La guía definitiva sobre el paso de La Vuelta 2026 por la provincia de Castellón
- Ya hay fecha para abrir el nuevo parque acuático de Castellón
- La Vuelta a España desata la pasión ciclista en Castellón con una salida histórica desde Alcossebre
- El SOS de un pueblo de Castellón ante la conflictividad de un menor: 'Queremos vivir sin miedo
- Dos incendios movilizan a los bomberos en Onda y Almassora
- Todo el mundo mira a Castellón: Pogacar se enfrenta a la 'trampa' del Bartolo en La Vuelta
- La naranja se queda en pausa: sin compras en Castellón pese a la baja cosecha
- La Vuelta a España en directo | Castelló ya está lista para recibir una sexta etapa con Pogacar como gran estrella