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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel
El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto
Trump define Ormuz como "nuevo" territorio de EE. UU.
O. González / A. Romero / J. L. Escudero
Israel declara el estado de guerra tras un fuerte ataque múltiple desde Gaza. Según la Autoridad Palestina, los ataques aéreos israelíes han matado ya a 508 personas, entre ellas cerca de un centenar de niños, y han causado 2.800 heridos. En el lado israelí, son más de 700 las víctimas mortales y 2.300 los heridos del ataque sin precedentes de Hamás. También hay al menos 130 personas tomadas como rehenes por los grupos palestinos.
Fuente: El Periódico
Colonos israelíes apalean a equipo de la cadena NBC News y a una mujer palestina en Cisjordania
Un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una mujer palestina a la que estaban los periodistas entrevistando fueron apaleados este sábado por un grupo de colonos israelíes enmascarados en Cisjordania, episodio que subraya el incremento de este tipo de ataques cada vez más indiscriminados en este territorio ocupado por Israel.
Cuando ocurrió el suceso, cuatro miembros de un equipo de la cadena de noticias se encontraban entrevistando a una mujer llamada Aida Ahmed Abdullah y a su familia en la localidad palestina de Jalud, cerca de Nablus, donde se han incrementado este tipo de agresiones y las campañas de acoso por parte de colonos judíos en las últimas semanas. Abdullah precisamente denunció haber sido víctima de una de estas operaciones de acoso y relató a la cadena que los colonos acabaron por expulsarla a ella y a los suyos de su vivienda.
El banco Misr, el segundo banco más grande de Egipto, cooperará con EEUU tras la amenaza de sanción a su sucursal emiratí por negociar con Irán
El banco Misr, el segundo banco más grande de Egipto, se ha comprometido a prestar toda la cooperación posible con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ayer viernes anunció una amenaza de sanciones contra la sucursal de la entidad financiera en Emiratos Árabes Unidos por negociar con Irán. Concretamente, y en una de las medidas de mayor calado tras el anuncio estadounidense del endurecimiento de sanciones contra Irán, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento ha propuso una norma que revocaría el acceso de la filial emiratí a "las relaciones de corresponsalía bancaria con instituciones financieras estadounidenses".
El Ejército israelí dice intervenir ante ataques de colonos la Cisjordania ocupada
El Ejército y la Policía de Fronteras de Israel intervinieron este sábado en la localidad palestina de Qusra, al sur de Nablus (norte de Cisjordania ocupada), después de que un grupo de colonos israelíes llegara a la zona y se produjeran enfrentamientos con palestinos, según afirma un comunicado castrense.
"Alborotadores israelíes habían entrado en la zona y se habían producido enfrentamientos, en los que se lanzaron piedras contra palestinos y otros civiles", sostiene la nota militar.
Israel ataca un hospital en el centro de la Franja de Gaza
Israel confirmó este sábado haber atacado el complejo del hospital gazatí de los Mártires de Al Aqsa en Deir el Balah (centro de la Franja de Gaza) con el objetivo de abatir "a un comandante del brazo militar de Hamás".
"El terrorista atacado se estaba escondiendo dentro del complejo del Hospital de los Mártires de Al Aqsa", admitió el Ejército israelí en un comunicado, en el que también afirma haber llevado a cabo "precauciones" para advertir al personal médico del centro.
Israel mata a un alto responsable de Hamás tras un inusual bombardeo sobre Cisjordania
El Ejército israelí ha anunciado este viernes la muerte de Qais Bitawi, uno de los más altos cargos de las milicias de Hamás destacadas en el campamento de refugiados de Yenín tras un no muy habitual ataque aéreo efectuado este viernes sobre esta localidad cisjordana.
En un comunicado publicado en su página web, el Ejército de Israel ha anunciado que el ataque lanzado contra el vehículo en el que se encontraba Bitawi ha dejado otros dos muertos más, también miembros de las milicias del movimiento islamista palestino.
Hamás se ha limitado por ahora a confirmar las muertes de "tres heroicos mártires" en el bombardeo israelí, efectuado a las afueras de un domicilio situado en la zona de Harash al Saada.
Trump se adjudica el estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio de EE.UU.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, publicó este jueves en su red Truth Social un mapa del estrecho de Ormuz como "nuevo" territorio estadounidense, en vísperas de que se cumplan seis meses del inicio de la guerra que lanzó junto a Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.
El Ejército de Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz está desminado y abierto
El Comando Central de los Estados Unidos (Centcom) declaró este jueves abierto el estrecho de Ormuz en Oriente Medio después de que las fuerzas estadounidenses despejaran de minas la vía marítima, ante la ausencia de negociaciones y en medio de las tensiones diplomáticas para encontrar una solución al conflicto entre Irán y el Gobierno de Donald Trump.
Qatar e Irán discuten la reducción de las tensiones en la región y el plan para un corredor y desminar Ormuz
Qatar e Irán han tratado este jueves los esfuerzos para rebajar las tensiones en la región, en medio del impasse en la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel, así como las negociaciones con Omán para establecer un corredor marítimo y el desminado del paso de Ormuz.
"Durante la reunión se abordaron los últimos acontecimientos en la región y los esfuerzos destinados a reducir las tensiones y crear un entorno propicio para el diálogo, contribuyendo así al fortalecimiento de la seguridad y la estabilidad regionales", ha informado el Ministerio de Exteriores de Qatar, tras la visita a Teherán del primer ministro y titular de Exteriores, Mohamed bin Abdulrahman al Thani.
Con su colega de Irán, Abbas Araqchi, ha podido abordar la negociación en marcha con Omán para un plan de reapertura del estrecho de Ormuz. Según informa Doha, el plan propuesto "contempla el establecimiento de un corredor marítimo conjunto temporal a través del estrecho de Ormuz, así como un acuerdo para llevar a cabo un proyecto conjunto de desminado del estrecho".
Al menos tres muertos en nuevos ataques de Israel contra la Franja de Gaza
Al menos tres palestinos han muerto y varios han resultado heridos, entre ellos un niño, a causa de una serie de ataques perpetrados este jueves el Ejército de Israel contra varias zonas de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.
Entre las víctimas mortales se encuentra un hombre que ha muerto a raíz de un ataque registrado en un cruce situado en el oeste de la ciudad de Gaza cuando trataba de desplazarse en su bicicleta, según informaciones recogidas por el diario 'Filastin', afín al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla las autoridades del enclave.
Posteriormente, fuentes cercanas al asunto han informado de que un hombre ha muerto en un bombardeo que ha alcanzado su tienda de campaña en el norte de Jan Yunis, mientras que el tercero ha fallecido tras el impacto de un proyectil contra el techo de una casa en el campamento de Al Shati.
EEUU bloquea el paso de 75 buques en Ormuz en medio de su cierre perimetral
El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha elevado este jueves a 75 el número de buques bloqueados en aguas del estrecho de Ormuz, en medio del cierre perimetral decretado por Washington en la zona ante unas negociaciones estancadas con Irán y el inicio de una nueva fase de asfixia económica.
"Estados Unidos continúa haciendo cumplir el bloqueo contra Irán. A fecha del 27 de agosto, las fuerzas del CENTCOM han desviado 75 buques comerciales, inutilizado tres y abordado dos para garantizar el cumplimiento", ha señalado la entidad castrense en un comunicado en redes sociales.
Washington, que mantiene su bloqueo naval a Irán, ha dado un nuevo paso en la guerra al declarar una "guerra económica" contra el país centroasiático, medida adoptada después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el pasado 28 de febrero.
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