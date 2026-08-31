Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca más almacenes de supermercados e infraestructura logística en Ucrania

Rusia prosiguió durante la noche su campaña de ataques a infraestructuras comerciales y logísticas ucranianas, con nuevos bombardeos a almacenes de empresas, camiones y a una terminal de la empresa de correo y paquetería Nova Poshta, según informaron las autoridades ucranianas.

En el barrio de Troyéshchina de la capital ucraniana, el ataque ruso provocó un gran incendio en un almacén que, según canales de Telegram locales, pertenecen a la cadena de supermercados ATB.

Imágenes publicadas por estos canales de Telegram muestran una gran columna de humo visible desde muchos puntos de Kiev, que amaneció este lunes con un fuerte olor a quemado en el aire.