Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Polémica tascas CastellóDestinos aeropuerto CastellónAlerta amarilla CastellónPelea toros l'AlcoraPrograma fiestas Vila-realAlarma bidón gasolina
instagramlinkedin

Guerra comercial

Google y Apple se pliegan ante Trump y cambian el nombre del lago Ontario por el de "lago América"

Los servicios de mapas de ambos gigantes tecnológicos adoptan la nueva nomenclatura establecida por el Gobierno de Estados Unidos como herramienta de presión en su pugna arancelaria con Canadá, que rechaza el cambio

Desde EEUU, tanto Google Maps como Google Earth ya rebautizan el Lago Ontario con el nombre trumpista &quot;Lake America&quot;

Desde EEUU, tanto Google Maps como Google Earth ya rebautizan el Lago Ontario con el nombre trumpista "Lake America" / Google Earth

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

Google y Apple se han visto atrapadas en la propaganda de Donald Trump. El pasado 27 de agosto, el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para rebautizar el Lago Ontario que separa al país de Canadá como "Lago América", un cambio de nombre que responde a la guerra comercial abierta contra su vecino.

Ottawa rechazó esa modificación unilateral, pero ambos gigantes tecnológicos parecen haber sucumbido a la presión trumpista. Google fue el primero en claudicar. El domingo, Google Maps alteró la nomenclatura del más pequeño de los Grandes Lagos para los usuarios estadounidenses. "Como actualizamos Google Maps para reflejar los cambios de nombre en fuentes oficiales del Gobierno, las personas que usen Maps en EEUU verán Lake America, mientras que quienes estén en Canadá seguirán viendo Lake Ontario", explicó la compañía en un comunicado.

Desde fuera de EEUU y Canadá, Google Maps describe la laguna bajo control de ambos países como Lake Ontario (Lake America), según ha podido comprobar El Periódico. El cambio también se aprecia desde el servicio geoespacial Google Earth.

Cambios en Apple Maps

Ahora ha sido el turno de Apple. La firma de la manzana ha cambiado el nombre del lago a "Lake America" en Apple Maps, según una revisión de Axios. La semana pasada, Trump presionó a la compañía ahora dirigida por John Ternus para que hiciera el cambio, declaró el lunes el secretario del Departamento del Interior, Doug Burgum, a Fox Business.

La modificación sería únicamente visible para los usuarios estadounidenses, pues, según ha podido comprobar este diario, desde España sigue viéndose como Lago Ontario. No obstante, el buscador del servicio sí etiqueta esa laguna con el nuevo nombre establecido por la Casa Blanca.

El cambio de nombre en Apple Maps no se da para los usuarios de fuera de Estados Unidos

El cambio de nombre en Apple Maps no se da para los usuarios de fuera de Estados Unidos / Apple Maps

La administración Trump celebró el cambio como una victoria, con el presidente compartiendo la noticia en sus redes sociales. Aunque tiene poder para determinar cómo el Gobierno se refiere a accidentes geográficos, no puede obligar a que lo hagan otros países.

Noticias relacionadas

"Sabemos que EEUU está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos", contestó el primer ministro de Canadá, Mark Carney. "Los canadienses también saben que llamar a las cosas por su nombre significa llamarlo lago Ontario: entonces, ahora y siempre".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
  2. Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
  3. Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz
  4. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  5. Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027
  6. Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión
  7. Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
  8. Dos importantes obras para conservar uno de los edificios emblemáticos (y con más solera) de Castelló

De la Cueva Santa a la Ermita de les Santes, el patrimonio sacro como objetivo de los ladrones en Castellón

De la Cueva Santa a la Ermita de les Santes, el patrimonio sacro como objetivo de los ladrones en Castellón

El ministro Hereu desvela cómo quedará el 'hachazo' a la cerámica en materia de emisiones

El ministro Hereu desvela cómo quedará el 'hachazo' a la cerámica en materia de emisiones

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

La tarifa regulada de la luz sufre por el caos del mercado eléctrico: pierde 2,5 millones de clientes con las crisis energéticas

El Amics Castelló despega en la 26/27 con un reto: el ascenso: "No da la sensación de que ser un equipo que acaba de conocerse"

El Amics Castelló despega en la 26/27 con un reto: el ascenso: "No da la sensación de que ser un equipo que acaba de conocerse"

Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú

Fujimori pide poderes como los de Bukele para frenar el avance de las bandas criminales en Perú

Muere Jean-Paul Rappeneau, el director de Cyrano de Bergerac

Muere Jean-Paul Rappeneau, el director de Cyrano de Bergerac

Pillan a un hombre en Castellón que había fingido el robo de su móvil: la treta le puede salir cara

Pillan a un hombre en Castellón que había fingido el robo de su móvil: la treta le puede salir cara

Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora

Pelea a puñetazos entre raberos por sacar a uno de los 'bous embolats' en l'Alcora
Tracking Pixel Contents