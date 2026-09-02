Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Censal Parc CastellóObras Casino AntiguoAlerta amarilla CastellónAltura Grand PrixPrograma fiestas Vila-realDirecto fichajes CD Castellón
instagramlinkedin

Asia

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Entre los fallecidos hay al menos 77 niños y más de 400 partes del cuerpo parciales

Entre montañas de ropa, los supervivientes de la riada de Nepal empiezan otra vida.

Entre montañas de ropa, los supervivientes de la riada de Nepal empiezan otra vida. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Katmandú

Al menos 1.127 personas han muerto y 4.850 siguen desaparecidas este miércoles en Nepal al cumplirse una semana de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.

En las últimas horas, 77 nuevos cuerpos fueron recuperados en medio de las labores de búsqueda y rescate; mientras que el número de desaparecidos aumentó en casi mil personas respecto al día anterior tras la restauración de las telecomunicaciones en zonas afectadas que ha permitido acceder a más información.

Entre los fallecidos hay al menos 77 niños y más de 400 partes del cuerpo parciales, detalla el reporte publicado con datos hasta las 8.00 hora local (2.15 GMT).

Al menos 583 ciudadanos extranjeros siguen desaparecidos tras la tragedia, incluidos dos españoles, según confirmaron ayer a EFE fuentes oficiales. Otros tres españoles que no estaban en la zona de desastre fueron contactados con éxito.

Hasta el momento, las autoridades han rescatado a 6.541 personas, incluido 580 extranjeros.

El lunes, el Gobierno de Nepal envió una solicitud urgente a la junta directiva del Fondo para la Respuesta a Pérdidas y Daños (FRLD), un mecanismo mundial de financiación climática, para pedir asistencia financiera tras las mortales riadas.

La inundación, descrita por observadores locales como la mayor de la que se tiene memoria, provocó, según los informes, una crecida del agua de entre 15 y 18 metros por encima del nivel habitual del río, devastando asentamientos a lo largo de un tramo de 72 kilómetros del río Trishuli.

Noticias relacionadas

Asimismo, destruyó el puesto fronterizo de Rasuwagadhi-Kerung, en la frontera entre Nepal y China, una vía clave para el comercio bilateral, y afectó a decenas de asentamientos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
  2. Un proveedor de la cerámica 'pesca' en un concurso de acreedores su nueva unidad productiva
  3. Casi medio siglo cultivando uno de los melones más especiales de Castellón: así resiste al clima extremo
  4. Detenido en Castelló tras intentar entrar en una vivienda escalando hasta el balcón
  5. La electricidad vuelve a fallar en Benicàssim: segundo apagón en dos días
  6. La crónica del Celta Fortuna-Castellón: Los 'orelluts' asoman en las alturas (1-2)
  7. La ganadería castellonense que vuelve a coronarse en Alcalà de Xivert
  8. Los sindicatos convocan la primera manifestación educativa tras el inicio de curso en Castellón: esta es la fecha

Al menos 16 muertos y 28 heridos en un accidente de autobús en Egipto

Al menos 16 muertos y 28 heridos en un accidente de autobús en Egipto

La RD Congo supera la barrera de los 3.000 muertos por el brote de ébola

La RD Congo supera la barrera de los 3.000 muertos por el brote de ébola

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Directo | El Gobierno afirma que la inmensa mayoría de migrantes que quedan en Ceuta serán devueltos

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

Nepal aumenta a 1.127 los muertos y a casi 4.900 los desaparecidos tras la riada

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

La OCDE avisa a España del reto de reducir el absentismo en la escuela en etapas tempranas

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

El tiempo en PenÃ­scola/PeÃ±Ã­scola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 2 de septiembre

Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS

Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS

La rondalla Els Llauradors ya tiene 'oficialmente' su plaza en Castelló. ¿Sabes dónde está?

La rondalla Els Llauradors ya tiene 'oficialmente' su plaza en Castelló. ¿Sabes dónde está?
Tracking Pixel Contents