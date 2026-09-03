Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La economía rusa se está "congelando", alerta director del banco estatal Sberbank

La economía rusa se está "congelando", alertó hoy el director general del banco estatal ruso Sberbank, sancionado por Occidente debido a la guerra en Ucrania, Guerman Gref, quien reclamó ayuda para el empresariado ruso.

"Hoy, en mi opinión, esto ya es algo evidente. Siempre hay un juego de palabras: qué significados le damos a ciertas definiciones. El Banco Central habla de una desaceleración gradual, pero nosotros calificamos la situación de enfriamiento, ya hipotermia. Las cifras hablan por sí solas", dijo a la prensa en el marco del Foro Económico Oriental celebrado en la ciudad rusa de Vladivostok.