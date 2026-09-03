Milei acusa a Sánchez de facilitar “la inmigración descontrolada” y allanar el camino a “las hordas extranjeras”

El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a las andanzas en el exterior. Mientras cae en las encuestas y pierde peso en las redes sociales, fuera de las fronteras argentinas todavía encuentra un auditorio dispuesto a los aplausos. Esta vez fue en Santiago, donde acusó este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de facilitar "la inmigración descontrolada" y allanar "el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos". Su intervención en el Foro Madrid, la alianza internacional de dirigentes impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso, buscó una vez más agitar la controversia. El anarco capitalista volvió a hacer suya la retórica de Vox y responsabilizó a Sánchez de "degradar la identidad española",

Milei arremetió contra la izquierda europea. "Lamentablemente, la cuna de nuestra civilización, está siendo gobernada en el plano nacional y supranacional por burócratas empecinados en destruir todo lo que somos. Una izquierda radical se ha hecho con el control institucional a lo largo y ancho del continente". Y luego añadió: "España es un ejemplo claro". Sánchez y el Psoe "les enseñan a los españoles a odiarse y tener vergüenza de sí mismos allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos". Y para frenarlo, la ultraderecha debe actuar a nivel global, el único modo de "quitar el cáncer de la izquierda de sus instituciones". Su sintonía con Vox ex completa. De hecho, semanas atrás había recibido en Buenos Aires a Jorge Martín Frías, el director de la fundación Disenso, considerada una usina de ideas de Santiago Abascal, cuya ausencia en Chile lamentó el argentino.

"La derecha también se tiene que organizar, si ellos tuvieron su Internacional Socialista, nosotros tenemos que profundizar nuestros lazos de amistad en nuestra propia red internacional tanto en la región como en el mundo", reclamó el ex tertuliano televisivo."Cuando el deber llama todo está permitido, excepto no acudir a él, pero es necesario identificar a qué nos enfrentamos porque si no identificamos a nuestro adversario estamos destinados a perder frente a él".

El líder ultraliberal sostuvo que la izquierda "sigue buscando la manera de volver (al poder), desestabiliza, genera pánico, manda a sus milicias infundir temor en la población y utiliza los medios de comunicación para mentir y sobre todo avanzan sobre cada una de las instituciones para usarlas como plataformas de sus ideas, se aprovechan de la pluralidad para entrar y cerrar la puerta bajo llave cuando tienen el control". Justamente Chile, al igual que Argentina, están siendo sacudidos por las revelaciones del accionar en ambos países del ex consultor de Milei y fundador de La derecha diario, Fernando Cerimedo, detenido en Bolivia por presunto intento de femicidio. Para el anarco capitalista, la extrema derecha no puede permitirse controversias. "Tenemos que dejar de lado nuestras diferencias y concentrarnos en lo que nos une, somos los que ponemos la libertad del ser humano en el centro de nuestro modelo". Los triunfos electorales en Chile, Perú y Colombia, marcan el camino correcto. "Hoy el continente entero se está orientando hacia los valores que hicieron un grande a Occidente, incluso luego de décadas de adoctrinamiento socialista, poco a poco le hemos demostrado que no les tenemos miedo y que estamos dispuestos a salvar nuestra civilización y nuestro modo de vida".

Elogios a Pinochet

Milei hizo un repaso por su gestión mediante la exposición de cifras consideradas inventadas en Buenos Aires por sus adversarios y con las que aseguró encamina a "la Argentina a ser grande nuevamente", y en ese sentido dijo que "el mejor antídoto contra estos zurdos mugrosos, negadores de la realidad, son los datos". "A ellos no les interesa solucionar nada, solo les interesa esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas para usarlas como botín de guerra mientras mantienen a la población esclavizada tributariamente, si no vean lo que hace Pedrito en España ¿no?, digo le están encontrando (...) está más sucio que una papa, y bien que se ofendió cuando él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que eran un gobierno de ladrones y parece que los hechos lo confirman".

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Por último, y a tono con los debates alentados por el presidente anfitrión, José Antonio Kast, Milei elogió al dictador Augusto Pinochet y su legado. "Tras el derrocamiento del comunista (Salvador])Allende, Chile entró en un período de estabilidad y crecimiento que se extendió por más de 40 años y, gracias a ello, Chile fue sin lugar a dudas la envidia en términos económicos de toda la región".