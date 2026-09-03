Estados Unidos
Un tiroteo en Mineápolis deja tres muertos, incluido el atacante, y seis heridos, tres de ellos policías
Al llegar al edificio, los agentes "encontraron víctimas y escucharon disparos", tras lo que llegaron al piso donde se estaba produciendo el tiroteo, en el que había "una bruma" que dificultaba su visibilidad
EFE
Un tiroteo ocurrido este miércoles en un edificio de apartamentos en el centro de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) ha dejado tres muertos, incluyendo al atacante, y seis heridos, de los cuales tres son policías, según divulgaron las autoridades.
El portavoz de la Policía, Garrett Parten, dijo en una rueda de prensa que los agentes respondieron a llamadas de emergencia por disparos en un apartamento de un edificio residencial alto en la calle Grant poco después de las 16:30 horas de la tarde.
Al llegar al edificio, los agentes "encontraron víctimas y escucharon disparos", tras lo que llegaron al piso donde se estaba produciendo el tiroteo, en el que había "una bruma" que dificultaba su visibilidad y resultaron heridos tres de ellos, dos por disparos.
"El presunto atacante está muerto y en este momento se desconoce cómo murió", afirmó el portavoz.
El tiroteo, del que se investigan las causas, deja dos personas fallecidas: una en la escena del crimen y otra tras su traslado al hospital, agregó.
Seis personas fueron trasladadas al hospital con heridas, incluyendo los tres policías y tres civiles víctimas de disparos, completó Parten.
La cuenta de X de la ciudad de Mineápolis indicó que uno de los policías fue sometido a cirugía y los otros dos tienen heridas no mortales.
El suceso movilizó a las agencias del orden locales, estatales y federales, y mantuvo bloqueada el área buena parte de la tarde.
Las autoridades, incluyendo al alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz, agradecieron el trabajo de los agentes y se solidarizaron con las víctimas en X.
- Aemet activa la alerta amarilla por lluvia y granizo en Castellón
- Alarma en un pueblo de Castellón: hallan un bidón de gasolina lleno en una zona forestal
- Las tascas de Castelló, en el punto de mira. Escritos a la Fiscalía y al Síndic de Greuges reabren la polémica de la ZAS
- Directo | El cierre de mercado del CD Castellón, minuto a minuto: Doué se marcha al Cádiz
- Cierra un emblemático y muy querido restaurante junto a la playa de Castelló
- Arrancan las obras del Censal Parc en Castelló. Esto es lo que podrás ver en este bosque urbano en junio de 2027
- El aeropuerto de Castellón estira la temporada con 51.000 plazas en septiembre: todos los destinos para volar desde 15 euros
- Una gran alianza vecinal une la costa de Castellón para defender las playas y frenar la regresión