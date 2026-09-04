Mediterráneo
Aumentan a 12 los muertos tras el hundimiento del ferry frente a las costas de Chipre
El primer ministro turcochipriota, Unal Ustel, ha resaltado que las operaciones de búsqueda de otros 16 desaparecidos siguen activas
EP
El número de muertos a causa del hundimiento la semana pasada de un ferri frente a las costas del norte de Chipre ha aumentado a 12, según ha confirmado este viernes el primer ministro turcochipriota, Unal Ustel, quien ha resaltado que las operaciones de búsqueda de otros 16 desaparecidos siguen activas.
Así, ha especificado en un mensaje en redes sociales que durante las últimas horas han sido recuperados los cuerpos de otras dos víctimas, dos mujeres, al tiempo que ha resaltado que las labores de búsqueda y rescate "continúan de forma constante con el firme apoyo de Turquía".
Ustel, que ha expresado su "gratitud" a Ankara por su apoyo en estos esfuerzos, ha manifestado que "todos los equipos implicados en los esfuerzos de búsqueda continuarán con su trabajo con la misma determinación y sensibilidad para localizar al resto de desaparecidos".
El barco se encontraba realizando la ruta que va desde la ciudad de Kirenia --conocida en turco como Girne-- hasta la localidad de Mersin, en el sur de Turquía. Entre las personas que viajaban a bordo se encontraban 259 pasajeros y ocho miembros de la tripulación.
El incidente tuvo lugar poco después de la salida del buque, cuando empezó a naufragar después de que comenzara a entrar agua. Las primeras pesquisas apuntan a que el buque, operado por la empresa Filo Denizcilik, sufrió una ruptura en el casco.
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