Start-up militar
El jefe de Palantir convertirá el "arte de la guerra" de Ucrania en un nuevo negocio de tecnología militar
El controvertido magnate tecnológico Alex Karp será el principal inversor en una empresa dirigida por el recientemente destituido ministro ucraniano de Defensa Mijailo Fédorov
El director ejecutivo de Palantir ha puesto sus ojos en Ucrania. El controvertido magnate tecnológico Alex Karp será el principal inversor de una nueva empresa que busca convertir las lecciones aprendidas por el país tras más de cuatro años en guerra contra Rusia en un negocio de tecnología militar que pueda exportar por todo el mundo.
La start-up, aún sin nombre público ni enfoque conocido, es el nuevo proyecto de Mijailo Fédorov, el joven y popular ministro ucraniano de Defensa que Volódimir Zelenski destituyó en julio por desavenencias con los mandos militares.
Tras su marcha, que desencadenó protestas en las calles, Fédorov no ha mantenido para nada un perfil bajo. Primero pidió al presidente del país que convoque elecciones y, poco después, aceptó un cargo como asesor tecnológico del Gobierno de Giorgia Meloni en Italia. Su aventura como fundador y director de una nueva start-up busca capitalizar su conocimiento bélico para hacer negocio y "ayudar a construir un futuro más seguro para el mundo", según prometió en un mensaje publicado en X.
El "arte de la guerra" como producto
"Durante la guerra a gran escala, nuestro equipo adquirió una experiencia única trabajando con tecnologías de defensa en Ucrania y viendo de primera mano cómo la tecnología está transformando la guerra moderna", explicó Fédorov durante la presentación de un proyecto que llevará "el conocimiento y la perspicacia del país sobre el arte de la guerra, en forma de producto, a los países aliados".
La guerra en Ucrania, desencadenada en febrero de 2022 tras la invasión lanzada por Vladímir Putin, se ha convertido en un laboratorio para el desarrollo y despliegue de tecnología militar, desde drones a sistemas de identificación de objetivos. Karp lleva tiempo aplaudiendo la labor de la industria de defensa ucraniana, pues la normalización de esa tecnología también contribuye a acelerar su negocio.
Palantir es una controvertida empresa de análisis de datos cuya plataforma se ha convertido en una herramienta muy útil para gestionar la inteligencia de ejércitos y cuerpos policiales de todo el mundo. Sin embargo, su alianza con Israel y el Gobierno de Donald Trump, al que provee de sistemas para identificar y deportar a personas migrantes, le han valido todo tipo de críticas.
Algunos países europeos han cerrado sus puertas a Palantir por temor a que comprometa su privacidad y soberanía. No es el caso de España, donde ostenta un contrato militar por valor de 16,5 millones de euros que expira a finales de año.
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