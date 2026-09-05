Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pinchazo del ImsersoEl futuro PP de CastellónIntento de okupaciónPrisión para los padres de NizanUna alumna prodigioDavid BustamanteUna lonja al alzaLa historia de Boris y RosaEliminación de peces
instagramlinkedin

Oriente Próximo

Estados Unidos ataca a tres petroleros iraníes en represalia por el disparo de misiles contra dos buques de guerra

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos.

Petrolero iraní en un ataque de Estados Unidos. / CENTCOM

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

Estados Unidos ha informado este sábado de que ha atacado a tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses han "inutilizado permanentemente" los petroleros de la Guardia Revolucionaria 'M/T Downy' cerca de la costa de la isla de Jarg y 'M/T Stark 1' cerca de Jask y han "destruido completamente" el petrolero vacío 'M/T Kylo', conocido también como 'Noxen', en el golfo de Omán con varios impactos en "lugares de importancia crítica" para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave".

El ataque es en represalia al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. "Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado", ha explicado el Mando Central norteamericano.

Ataques a varios buques

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de dos incidentes de seguridad, uno en el propio estrecho y otro en el norte del golfo Pérsico, donde se encuentra la isla de Jark.

En concreto se refiere a varios buques implicados al norte de la costa de Omán y señala que varias fuentes han informado de ataques contra varios buques en la zona. Los barcos fueron objeto de "fuego de neutralización".

Mientras, los medios oficiales iraníes no han dado información propia sobre estos ataques y se han limitado a difundir los datos publicados por el CENTCOM estadounidense.

Los tres petroleros destruidos en represalia pertenecían a la "red fantasma" de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos "no tenían medios para defenderse".

"Que el mensaje para la Guardia Revolucionaria quede claro: si disparas contra dos de nuestros buques, te aplicaremos un mayor coste económico y eliminaremos tres de los vuestros", ha argumentado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidense, Brad Cooper. "No vamos a vacilar en defender a las fuerzas estadounidenses y, si fuera necesario, destruir la limitada y vulnerable flota petrolera de Irán.

Noticias relacionadas

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los perros de la madre de Castelló detenida por la muerte de su bebé buscan ahora una familia
  2. Unos ladrones revientan con un coche el escaparate de un bazar de Castelló y roban 3.000 euros
  3. La joven de Castellón que se ha doctorado en Cambridge y ahora da el salto a Chicago, Buenos Aires y Noruega
  4. La pasión por el Castellón conquista Barcelona con una nueva peña: 'El tuit tuvo mucha repercusión y ya somos unas ocho personas
  5. La banda de música de la Llosa gana su batalla judicial contra el Ayuntamiento
  6. Una mujer de 47 años resulta herida tras un accidente de moto en Castelló
  7. Programa oficial de las fiestas de la Mare de Déu de Gràcia 2026 de Vila-real: todos los actos
  8. La fiebre por Bustamante llega a Vila-real: tres fans hacen guardia desde las seis de la mañana

En directo: Villarreal-Dépor | Revolución en el once del Submarino

En directo: Villarreal-Dépor | Revolución en el once del Submarino

Video | Ambiente en la previa del Villarreal-Dépor en La Cerámica

Video | Ambiente en la previa del Villarreal-Dépor en La Cerámica

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Miles de personas se manifiestan en Magedburgo contra la AfD en la víspera de las elecciones en Sajonia-Anhalt

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Muere un joven tras caer de una valla en el Día de los Gansos de la localidad vizcaína de Lekeitio

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

Detenido en Cantabria un matrimonio tras hallar al padre de ella muerto en casa desde hacía tiempo

La Generalitat impulsa la red de Puntos Limpios en la provincia de Castellón con ayudas a 16 municipios en riesgo de despoblación

La Generalitat impulsa la red de Puntos Limpios en la provincia de Castellón con ayudas a 16 municipios en riesgo de despoblación

La etapa 14 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 14 de la Vuelta a España, en imágenes

El PSPV critica que caminos rurales de 31 pueblos de Castellón se queden sin ayudas

El PSPV critica que caminos rurales de 31 pueblos de Castellón se queden sin ayudas
Tracking Pixel Contents