La erupción del volcán Anak Krakatoa obliga a cerrar seis aeropuertos en Indonesia

La erupción del volcán Anak Krakatoa, que causó un tsunami en 2018, ha obligado a cerrar temporalmente seis aeropuertos de Indonesia, entre ellos el internacional de Yakarta, uno de los principales del Sudeste Asiático, debido a la presencia de ceniza, lo que ha afectado a más de 370 vuelos, informó el Gobierno este domingo.

Situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa -'hijo del Krakatoa' en indonesio- registró el viernes en la noche una erupción que cesó este domingo, explicó -en un comunicado- la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien descartó un riesgo de tsunami en esta ocasión.

Un hombre limpia la ceniza volcánica de su coche tras la erupción del monte Anak Krakatoa en Serang el 6 de septiembre de 2026 / RONALD SIAGIAN / AFP

El Ministerio de Transporte de Indonesia anunció que, debido a la dispersión de cenizas volcánicas hacia las provincias de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu, permanecerán cerrados temporalmente cinco aeropuertos de la isla de Java –Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Budiarto, Pondok Cabe y Husein Sastranegara– y el Radin Inten de Sumatra. La actividad en estos aeropuertos estará cancelada por un periodo indeterminado de tiempo que dependerá de los resultados de las continuas evaluaciones de la situación que están llevando a cabo las autoridades.

El Soekarno-Hatta, uno de los principales centros de conexión aérea del Sudeste Asiático, situado en Yakarta, ha sufrido gran parte de las alteraciones por la ceniza volcánica: permanece cerrado desde la 1:30 hora local (18:30 del sábado), con 202 vuelos afectados, 172 de ellos cancelados, 18 retrasados, siete aplazados, cuatro desviados y uno que tuvo que regresar tras haber despegado.

El director general de Aviación Civil, Lukman F. Laisa, fijó en más de 22.000 el número de pasajeros afectados solo en el aeropuerto internacional de la capital indonesia, en rutas internacionales que conectan con Singapur, Hong Kong, Sídney, Seúl, Doha, Ámsterdam y Kuala Lumpur; y en nacionales que tienen como origen o destino Denpasar –en la turística isla de Bali–, Lampung y Surabaya.

Hijo del legendario Krakatoa

Descubierto en 1927, el Anak Krakatoa emergió de las aguas más de medio siglo después de la gran erupción del legendario Krakatoa, cuya caldera quedó derruida en 1883 tras una serie de masivas explosiones que le costaron la vida a más de 36.000 personas y cuyos efectos se sintieron alrededor del mundo durante meses.

El 22 de diciembre de 2018, una fuerte erupción nocturna del conocido como 'hijo del Krakatoa' provocó el derrumbe parcial del cono volcánico, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra. Según las cifras oficiales, 425 personas murieron, veinticinco quedaron desaparecidas y unas 14.000 resultaron heridas.

"La morfología actual del Anak Krakatoa es diferente de la que presentaba antes del episodio de 2018 (...). Las evaluaciones realizadas hasta la fecha indican que el crecimiento del Krakatoa desde la erupción del 22 de diciembre de 2018 sigue siendo relativamente limitado y no supone un riesgo de colapso estructural de una magnitud capaz de provocar un tsunami", dijo este domingo Saria.

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Indonesia, archipiélago formado por unas 17.000 islas, se asienta sobre el llamado 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada.

Fuente: El Periódico